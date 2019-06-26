美民主黨TV辯論「20人爭2020總統大選黨內提名」　拜登桑德斯同台較量

▲ 民主黨第二輪初選將於7月30日、31日登場，屆時將由CNN轉播。圖為參加首場電視辯論的參選人。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國2020年總統大選前哨戰開打，民主黨26日、27日晚間將在佛州邁阿密舉行首場初選電視辯論，共計20人入選，爭奪黨內提名。其中，黨內呼聲高的前副總統拜登（Joe Biden）及國會參議員桑德斯（Bernie Sanders）會在周四亮相，而來自台灣家庭的楊安澤（Andrew Yang）也會在同日登台。

綜合紐約時報、ABC7等外媒報導，民主黨此次表態投入2020年總統選戰的參選人共有24人，比2016年共和黨的17名參選人紀錄還要多。參加初選的人必須至少獲得6.5萬人的捐款，並在民主黨全國委員會（DNC）認可的3份民調取得1%以上的支持度。根據最新統計，目前已有4人被淘汰出局，其餘20人分成2批在電視辯論中登台較量。

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▲ 美國前副總統拜登（Joe Biden）。（圖／路透）

根據目前所公布的名單，26日登台辯論的人包括重量級參議員沃倫（Elizabeth Warren）、擁「歐巴馬2.0」稱號的新星眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）、紐約巿長白思豪（Bill de Blasio）等10人；到了27日，美國前副總統拜登、參議員桑德斯（Bernie Sanders）、曾來台留學且精通中文的參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）及來自台灣家庭的華裔美籍參選人楊安澤（Andrew Yang）。

這場電視辯論節目由國家廣播公司（NBC）轉播，在東岸時間26日晚上9時至11時正式展開。第二輪初選會在7月30日、31日登場，屆時改由CNN扛下轉播工作。