川普：某個時間點將會金正恩　書信往來展現與北韓友好

▲ 川普將於29及30日訪問南韓。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）月底將出訪南韓，有望前往視察非軍事區（DMZ），是否將藉此機會與北韓領導人金正恩會晤也格外引起關注，但美國政府已於24日否認。川普25日則表示，會在「某個時間點」與金正恩舉行第三次元首峰會。

根據白宮影片，川普25日在白宮與記者團會面。當被問及「此次與金正恩的書信來往中是否提及下一次峰會」，他語帶保留的回應，「可能有過。在某個時間點，我們會舉行會談」，但並未具體說明時間點、在信中提議舉辦峰會的究竟是川普還是金正恩等詳細內容。

針對日前金正恩發出的親筆信，14日剛滿73歲的川普透露，「他為了我上周的生日寫了美麗的信函。我認為這（書信往來）很棒，那是2封很親近的信件。我們關係很好」，再度強調與金正恩的好交情。

川普還提到，「我當上總統的時候，北韓經常核試。他們測試彈道導彈，也進行核試驗。我們無法找回戰俘，很多事情都走向錯誤的方向。如今我們尋回人質與戰俘，他們都回來了。許久以前偉大的英雄們（韓戰陣亡美軍遺骸）正在回來，北韓正在尋找他們遭埋的地點。」

川普指出，「我們（美國與北韓）的關係與前總統歐巴馬（Barack Obama）時期非常不同。我敢說，當時我們差點就和北韓開戰。」