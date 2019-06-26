趁隊友掛高空脫褲「女選手全看著」　南韓滑冰金牌性霸凌…害全隊被轟出選手村

▲林孝俊曾拿下平昌冬奧金牌。（圖／路透社）

記者林瑩真／綜合外媒報導

南韓短道競速滑冰隊目前在鎮江選手村集訓，然而曾拿下平昌冬奧金牌的林孝俊（Lim Hyo-jun，23歲）竟當眾羞辱同是平昌冬奧金牌得主的黃大憲（Hwang Dae-heon，19歲），在他進行岩壁訓練時扯下他的內褲，讓他在多名女選手面前出醜。對此，南韓奧委會認為是性騷擾、霸凌，決定將南韓整個短道競速滑冰隊趕出選手村一個月。

綜合外媒報導，黃大憲17日正在進行攀爬岩壁的訓練，誰料，林孝俊卻趁機脫掉他的褲子，黃大憲人卡在2公尺高的岩壁上，對於自己露出下體無能為力。事後，黃大憲認為林孝俊害自己在多名女選手面前裸露，根本是性騷擾，不甘受辱，先向主教練報告後，再向「大韓競技滑冰聯盟」控訴。

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▲林孝俊道歉但不被接受。（圖／達志影像／美聯社）

雖然林孝俊之後道歉，不過黃大憲表示難以接受，事後需要服用安眠藥才能入睡。南韓奧委會考量，不只有這起性騷擾醜聞，先前該隊隊員也曾被抓到偷偷外宿，因此決定將全隊14名選手、不分男女通通趕出選手村，期限長達一個月。

事實上，黃大憲與林孝俊早傳出不和，從2018年的平昌冬奧、世錦賽到2019年的世錦賽，兩人多次因爭奪名次發生碰撞、犯規等；連女選手金寶凜（Kim Bo-reum）及朴智媛（Park Ji-woo）也曾在大賽中拋下落後的隊友盧善英（Noh Seon-yeong），因此遭到南韓人民公憤。

▲南韓短道競速滑冰隊多次傳出醜聞。（圖／翻攝自黃大憲Instagram）

對此，南韓媒體認為此處罰「前所未聞」。不過南韓網友則力挺黃大憲，贊成林孝俊應該受到處罰，但全隊連帶處分有些過頭，不該連黃大憲都被趕出選手村；另外則有網友認為，短道競速滑冰隊經常傳出醜聞，應該要好好管理。