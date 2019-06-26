梅蘭妮亞發言人將職掌白宮新聞室　川普鍾情「核心圈」給甜頭

▲葛里向將接管白宮新聞室的工作。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）25日透過推特宣布，她的發言人葛里向（Stephanie Grisham）將擔任白宮新聞秘書兼通訊主任，接替近期宣布離職的白宮新聞秘書桑德斯（Sarah Sanders）。消息人士透露，儘管桑德斯推薦別人擔任這份職務，川普仍明確選擇了葛里向，他想與自己信任的團隊合作。

CNN報導，梅蘭妮亞25日寫道，她很高興宣布葛里向將成為下屆白宮新聞秘書及通訊主任，「她2015年就與我們在一起，川普跟我都認為沒人比她更適合，來替政府與我們國家合作。」葛里向在過去兩年內是梅蘭妮亞的發言人，她也將保留現在的工作。

然而，川普在把任務交出去前，他調整了工作職責，這代表葛里向的責任範圍會比桑德斯更廣泛。葛里向將接替3月離職的前白宮通訊主任夏恩（Bill Shine）一職，也要接下桑德斯6月底離開後的工作。

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▲梅蘭妮亞相當信任葛里向。（圖／路透）



本周，葛里向將以新身分陪同川普訪問日本與南韓。消息人士透露，桑德斯其實想要白宮副新聞秘書吉德里（Hogan Gidley）接替她的位置；然而，川普最初的選擇就是葛里向，他希望有來自核心圈的人，他從沒認真考慮過讓吉德里升遷。

事實上，早在川普競選團隊2015年開始時，葛里向就是最早期的內部成員。在此之前，她在家鄉亞利桑那州擔任發言人職務以及通訊工作人員，主要參與的都跟共和黨政治有關；2012年，她短暫在共和黨籍競選美國總統的羅姆尼（Mitt Romney）團隊工作。

日本首相安倍晉三2017年2月與妻子拜訪美國佛州的海湖莊園，當時葛里向協助相關事務，很快引起梅蘭妮亞的青睞；到了3月底，葛里向已搬到白宮東廂。