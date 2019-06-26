準歌王造型史／紅髮ØZI墨鏡不離身　嘻哈配件處處是亮點

▲ØZI獨具個人風格魅力，出道僅一年已成為各大時尚品牌的座上賓。（圖／翻攝自ØZI FB）

記者曾怡嘉 / 台北報導

ØZI個人專輯《OZI：The Album》，以新人之姿一口氣入圍六項大獎，其中最佳男演唱人也囊括其中。他R&B的曲風極具魅力，就連他個人造型也獨樹一格，從出道就頂著紅髮、雷朋墨鏡，搭配辨識度高的嘻哈搖滾配件，像是項鍊、戒指、手鍊等，超有自己的調調。

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▲出道就以紅色頭髮留下記憶點。（圖／資料照／攝影組）

去年的新專輯發表會上，以紅髮和墨鏡，創造自己的辨識度。一身牛仔勁裝，用同色牛仔拉長比例，合身剪裁不會拉垮身形，搭配粗獷嘻哈項鍊，打造搖滾風。

▲拿下墨鏡彷彿是另一個人。（圖／新樂園）

ØZI與9m88合作派對斷片歌曲〈B.O.〉中，拿掉墨鏡的他讓人眼睛一亮，身上僅穿著豹紋大衣，露出厚實胸膛。不穿內搭，反而以多層次的嘻哈金鍊當作亮點，讓視覺延伸至頸部線條，更顯現他獨特魅力。

▲把豹紋駕馭得很好。（圖／資料照／攝影組）

他的輕鬆裝扮就是圖騰襯衫搭上牛仔褲，搭配帽子反戴與墨鏡隨意掛，有種休閒隨性風。即便休閒，也可看到他手鍊、手錶、項鍊、耳環通通在，推估私下也是個配件控。

▲即便是一身紅也沒有違和感。（圖／資料照／攝影組）

既然紅色在他身上很合理，個人演唱會就一身紅裝扮示人，紅色毛草外套，內搭著絲質襯衫，穿著紅色工作褲，腳踩著白色布鞋，流行度100分。

▲成功把復古襯衫穿出新樣貌。（圖／資料照／攝影組）

塑造ØZI式風格後，襯衫加上牛仔褲彷彿就是他的標準配備，這次他穿上藏藍色圖騰襯衫搭配黑色褲子，不變的眼鏡和配件，剪短的頭髮更帶著一股潮味。

▲ØZI 在臉書PO上海灘照，精瘦結實身材讓粉絲大吃冰淇淋。（圖／翻攝自ØZI FB）

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