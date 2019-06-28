每個人表達愛的方式都不一樣　「不對等的愛」只是視角的不同

文／蕊希 圖／PEXELS

愛，會去往願意吸納它的地方。總有一方更被愛，也總有一方釋放著更多的愛。

我們總是很容易過分看重自己在他人生命中的意義，我們總是習慣展現和提高自己在他人生活中的存在感。而當有一天對方告訴你，其實他並不喜歡你的這種參與，或者當對方並沒有對於你的參與表示出你期待的回應的時候，你內心的失望就會產生。

所以在這樣的狀況下，我們有兩個選擇：第一個就是學會適時地撤出，減少自己在他人人生中的參與。第二個是心甘情願地付出，但要學會降低對他人的期待，不祈求付出之後會得到什麼。

首先，沒有人會傻到為一個對自己不好的人持續不斷且不計得失地付出，如果有一個人能夠讓你這樣對他，那一定意味著他值得被這樣對待，而你也是在他心裡有位置有分量的人。

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其次，我想說的是，我不太知道別人，但對我來說，我並不是一個太計較付出和得到的回報的人。

實際上凡是人和人之間的付出，都不可能完全對等。拿戀愛關係裡的雙方來說，兩個人再怎麼相愛，也不可能說他們為對方付出的愛是一樣多的。總有一方更被愛，也總有一方釋放著更多的愛。

每個人表達愛的方式都是不一樣的，很多時候我們的不悅其實就是來自我們的關注點是什麼。

為什麼我能在他心情不好的時候飛到他的城市安慰他，而他就不能？

為什麼我總會很貼心地吃東西的時候把第一口食物放到他嘴裡，而他就不能？

為什麼我在他睡覺的時候會把燈都關掉電視開很小聲，而他就不能？

為什麼我會留意他平時喜歡什麼，經常給他驚喜送他禮物，而他就不能？

可是，你忘了嗎？他會把你帶去見他所有的家人朋友同事，告訴他們他的女朋友很懂事很優秀，而你卻沒有；他會在每天睡前之前都給你一個吻說他很愛你，每天半夜醒來給你蓋被子掖被角，而你卻沒有；他會隨時跟你報告他在哪裡、和誰在一起、在做什麼、幾點回家，而你卻沒有；他會理解和接納你的孤傲、落寞、不善言辭和愛胡鬧的脾氣，而你卻沒有。

你看，你總是糾結於那些你在為他付出的事情，他沒有同樣為你付出。卻忘了，其實在他愛你的那些方方面面，你也並沒有讓他感受到他被用同樣方式愛著。所以，不是你們的關係出錯了，也不是愛出錯了，你的付出也並沒有用錯地方，只是，你錯誤地把自己的關注點放在了「他沒有為我做什麼」，而不是「他為我做了什麼」。

其實，對方也為你做了很多很多的努力和犧牲，對方也在默默地用他自己的方式為你們的關係注入了很多力量，只是有些時候你把「他做的」當成了理所當然，把「他沒做的」當成了不愛你、不在意。我們都要學著去看到一段關係正向的那一面。總是放大失望的人，會擁有越來越少的快樂。

愛呀，它會去往願意吸納它的地方，我們千萬別把它嚇壞了。

我們從來都沒有損失什麼，因為愛的釋放本身就是一件讓人特別愉悅的事情。

所以，我很少去衡量愛的比重，因為我知道，我的身邊有一個個能夠讓我願意為之付出心力的人，這真的遠遠好過我把這些愛都留在自己身上。

我希望你能感知到我的表達，我也希望你能給予我你愛的表達，但如果沒有，也沒關係，因為我的心臟和靈魂會告訴我，我掏出的那些愛有沒有去到它們該去往的地方。

任何關係裡都是這樣，把自己看得輕一點，把別人放得重一點。

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