你也有「29歲症候群」嗎？　擺脫現在決定的壓力才能做出「正確選擇」

文／和田秀樹 圖／翻攝PEXELS

學習「最後做出成果就好」的思考

焦躁行事大多以失敗告終，不要害怕繞遠路，好好體驗人生。

無須立刻做出成果

速度至上的壓力

這幾年日本社會瀰漫著「速度至上」、「現在就要做出成果」的風潮，從獲選二○一三年日本流行語大賞的「就是現在！」這句話中，不難窺見社會脈動的演變。當時一位日本補習班教師林修在電視上說出「就是現在！」後，這句話立刻變成當年度的流行語。

由於「就是現在！」傳遍大街小巷，更讓人強烈感受到「現在不做就晚了」、「比別人慢就無法力挽狂瀾」的壓力。不可諱言的，任何事情不做絕對不會有結果，想到就做是最重要的人生態度。我們愈早付諸行動，探索其他機會的可能性也愈多。

關鍵是，我們無須急著找出答案。無論花多少時間，只要最後做出成果即可。因為速度不是一切，讓自己經過不斷嘗試，才能選出最好的答案。

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關於人生的抉擇，不用立刻決定

在焦慮下做決定，是失敗的原因

日本社會中流行一句話：「二十九歲症候群」。

意指即將邁入三十歲的女性，會對於面臨結婚、生子、工作等一事無成的現狀感到焦慮，擔心自己再這樣下去將孤老終生。

近年受到晚婚現象愈來愈普及的影響，「二十九歲症候群」也跟著升級，變成「三十九歲症候群」。不少逼近四十大關的女性，也承受著與二十九歲女性同樣的壓力。但這些焦慮卻對自己沒有任何好處。

「無論如何，三十歲前我都要把自己嫁出去。」

「如果三十幾歲不結婚，我就生不出小孩了！」

這些常見的焦慮容易讓人做出錯誤的決定。

當我們急著做決定的結果，可能就會跟自己不愛的人結婚，或結了婚很快就離婚，諸如此類的案例屢見不鮮。

對二十歲的人來說，二十五歲是一個關卡；對二十九歲的人來說，三十歲是一個關卡；對三十九歲的人來說，四十歲也是一個關卡。但若從宏觀的角度看人生，這些都是不必要的煩惱。

與其急著在二十九歲結婚，不如和三十一歲認識的好男人步入禮堂，才有可能共組幸福家庭。這個道理同樣能套用在四十歲的族群身上。

如今離婚數字逐年攀升。即使在三十多歲離婚，到了四十多歲仍有可能再婚。不僅如此，許多到了七十歲才「熟年離婚」的當事人，也可能在恢復單身後又結識了新伴侶，在未來的人生中相知相惜。

只要我們把將眼光放遠一點，無須焦慮，持續擴展自己的人際關係，就有機會找到最適合自己的人生伴侶。

＃擺脫現在就要決定的壓力，讓你的心自由！



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★書名：解決所有煩惱的9種靈活思考

★作者：和田秀樹

★譯者：游韻馨

★出版社：三采

★出版日期：2019年6月28日

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