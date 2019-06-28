吵架先說對不起，不代表做錯　只是愛得更深「更珍惜妳」

▲吵架先說對不起，不一定代表做錯了，或是代表輸了，只是很珍惜這段關係。



編輯／Rose 圖／翻攝KBSdrama IG

相處帶來摩擦是肯定的，當爭執發生時，「道歉」的藝術就顯得非常重要。也許兩人的認知不同，當只要當一方感覺「受傷」時，即使自認沒失誤也做好先道歉為上，畢竟聽在另一半的耳裡，心理的感受肯定會帶來相當大的影響，假使忽視水面上的漣漪，日後水面下的波濤洶湧，反而會拉遠彼此的距離。

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▲自認沒失誤，對方卻有不好的感受，提醒你先道歉為佳。



美國婚姻治療師Carolyn Cole曾提及，很多曾商談過的伴侶在爭執時只在乎「輸贏」，卻忘了一句「對不起」。其實，先說對不起不代表真的做錯，也不代表對方絕對正確，當然也不是代表在這一次交手中「輸了」。

先說對不起，只是比起自尊，更珍惜這段關係。

就像是傳個「在幹麻」的簡訊，或許可以翻譯成「想你」的意思；「對不起」的潛台詞，更像是「我愛你」。

▲對不起就像是我愛你的潛台詞，說出口並不代表輸了。



有45年處理兩性與家庭糾紛經驗的Robert Taibbi認為，當面道歉比起文字來說，效果是最好的。雖然為了避免尷尬情形，很多人會選擇用簡訊或是e-mail說對不起，但其實書信上的道歉相比之下，會讓人感覺較無誠意，若還誤會詞句之間的語氣，反而會引發更大的誤會。

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道歉需要做到的事情，絕對不只一句「對不起」而已，承擔起自己做過的事，不推卸責任之外，承諾未來會改進，避免再次發生同樣情形，會讓接受道歉的另一方能更快釋懷。

▲在一段關係中，每個人都要學習道歉的藝術。