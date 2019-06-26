「喝1杯咖啡得感謝1000人」　從中明白平凡的自己是多麼幸運

▲（圖／Pinterest）

每天上班前買一杯咖啡是許多人的習慣，但你可曾想過，能喝到這杯咖啡的背後需要多少人的付出才能順利送到顧客的手上？

美國一名作家 A.J.Jacobs 意識到這點後，決定展開一趟「咖啡感恩溯源之旅」，從家附近的老喬咖啡廳開始，謝謝每一個經手的人，包括咖啡師、採購主管、商標設計師、杯蓋和隔熱套的發明者、咖啡豆烘焙師、倉儲主管、卡車運送司機、咖啡農等等，其中涵蓋的人數竟然高達千人，顛覆 A.J. 的預期和想像。

感謝不只能幫自己打氣，還能點亮別人的生活

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▲（圖／Pinterest）

在「執行謝謝」的途中，雖然有許多人感到訝異、摸不著頭緒，但當接收到 A.J. 的感謝時，大家都非常感激，因為從來沒有人為了「能喝到咖啡」這件事特地捎來謝意。

咖啡師李中更是由衷地感謝 A.J.，她表示在每天的工作中會接觸到數以千萬計的顧客，儘管多數的人都是友善的，但卻也經常遇到「把店員當作機器，不看一眼的客人」，帶著耳機、滑著手機，不抬頭看就直接刷卡付費，服務生、收銀員、外送員宛如他們投幣的飲料販賣機一樣，達到自己的目的後便直接離開。

▲（圖／IG@vioralid）

「每一件不以為的事情，背後都有許多人付出了極大的心思和關注」，是 A.J. 在這趟旅程中發現的很重要的關鍵。

在溯源的過程中，他找到了一款被廣為使用的咖啡杯蓋「Viora」，其中有很多巧妙地設計，像是杯蓋上有個深縫，讓品味咖啡的同時，鼻腔也能充滿咖啡的香氣，還有就口時咖啡的流出方式，讓人感覺就像是直接使用馬克杯一樣，種種設計都來自於一位為咖啡著迷的律師 Doug Fleming。

在 Doug 的眼中，杯蓋是品嘗咖啡時很重要但卻經常被忽略的一環，於是他花了很多時間跟客戶提案和開會，才成功開發出這個「看似毫不起眼」的東西。

重點在提醒自己有多幸運，這一切有多得來不易

▲（圖／Pinterest）

如同咖啡杯蓋一樣，若是沒有像 A.J. 一樣去思考和探源，我們不會發現這些生活中的便利，其實都不是理所當然存在的。心理學家曾指出，很多人都是用「匱乏感」在過生活，而非「盈餘感」，所以我們經常覺得不滿意現況，抱怨公車遲到、服務生送錯餐點、為什麼家門口的馬路又在施工？

前陣子流行「每天寫下五件感恩的小事」，在初執行時，許多人叫苦連天，抱怨著今天諸事不順，全都是鳥事，哪裡來值得感恩的事？但真的是如此嗎？舉 A.J. 在書中提到的例子來看：

▲（圖／Pinterest）

有一天上午他因為戴隱形眼鏡花過久的時間，延宕了出門的時間，好不容易抵達地鐵站，但時機不恰好地只能目送列車離開，彷彿被衰神般，沒一件事是如意的。

但當他決定停下來逆向思考時，發現在眾多的不順利事件中，仍然有許多值得感恩的地方，比方說沒有因為走得匆忙而跌倒受傷、家中的電梯也正常地運作、地鐵卡裡的錢也剛好足夠他進站，免除了受困閘門外的窘境。

感恩並不是與生俱來的直覺能力，而是需要練習的，我們往往都會忘了這些美好的事，專注在眼前不快樂的抱怨上。

從微小的日常開始注意起，例如起床沒有鼻塞、買到喜歡吃的早餐、過馬路的時候剛好綠燈、工作的專案如期執行、下班後剛好看見下山的夕陽，你可能會覺得這些都是芝麻小事，但生活不正是由這些雞毛蒜皮般的瑣事所構築成的嗎？

感恩地活在當下，會讓你覺得很多事都辦得到

▲（圖／Pinterest）

正向思考和感恩被研究證實能夠為一個人的心理帶來許多好處，不僅能緩解憂鬱、幫助睡眠、改善飲食、疾病更快痊癒，更重要的是會對現況滿足和停止抱怨。

當學會懷著感激的心，對凡事抱持著樂觀的心，生活似乎如同吸引力法則般好運也跟著來，許多事也變得沒那麼難了。如果你每天都覺得活得庸碌、匆匆度日，也許可以嘗試隨手記下每天值得開心的小確幸，聽來神奇但感恩確實會讓人們感知的時間觀慢下來。

▲（圖／天下雜誌出版）

另外，除了在心裡感恩，不妨也試著將這份謝意傳遞出去，在下車時記得跟司機說聲謝謝，在點咖啡當下，暫時停下手邊的事務與店員交流。不要害怕開口會受拒，當我們率先表達善意時，大部分的人都會友善地回應的！如同作者在書末提及的：「如果我們用感恩之線連結這個世界，謝意就會像毯子般覆蓋整個地球。」

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