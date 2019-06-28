對抗大熱天！衣櫃裡必備的5種小可愛　大方露出香肩與炫腹

▲（圖／Pinterest）

隨著暑假將至，天氣一天比一天熱，每天起床看著炙熱的太陽高掛空中，加上燥熱的身體，就感到渾身提不起勁。而且，地球暖化問題和台灣海島型氣候影響，使得每年夏天的氣溫更是節節上升，得先熬個 3、4 個月，天氣才會慢慢開始轉涼。

又熱又黏真的很不舒服，既然如此，還是從穿搭上來改變心情吧！說到夏天，當然不能沒有背心、小可愛囉！編輯要跟大家分享自己最喜歡的 5 種款式，任意搭配都很有型，趕緊跟著我們一起試試看！

1. 削肩背心

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顧名思義，這類型的小可愛就是將肩膀的地方露出來，能呈現手臂與肩膀間柔美的線條，視覺上看起來也會更有骨感。大約 2、3 年前，在許多歐美服飾品牌，如 ZARA、Bershka、H&M 等，開始看到削肩背心的蹤影，隨手買了一件立刻愛上！不必擔心內心外露，利用平口內心，就可以解決這個問題囉！

2. 細肩帶背心

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細肩帶背心可說是清涼穿搭的始祖，在那個還有髮禁、每星期都要檢查指甲的年代，擁有一件細肩小可愛，在當時來說便是一件不得了的事情。舉凡合身、寬鬆、絲質、棉質、緞面都有它的身影，下著以簡單的寬褲、牛仔短褲、短裙都很適合，依照每天的需求安排穿搭，原本看似平凡的細肩帶，再也不會平淡無奇。

3. 寬版背心

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這類型的背心真的完全造福了像編輯這種有小腹的人！較為寬大的設計並不會顯胖，反而多了一份隨性、舒適的感覺，很適合在大熱天出遊的時候穿。下半身的部分，若背心本身為長版，穿個小熱褲即可，讓整體造型變成率性的洋裝，或是搭上緊身的牛仔褲、內搭褲，看起來就會非常地休閒、自在。

4. 平口背心

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也許，正因為平口衣服能將女人的鎖骨和肩膀露出來，所以總有著氣質、柔性的美麗感。平口造型的背心，很適合在正式場合穿，比方參觀展覽、聽音樂會、參加婚宴等，表現女性大方脫俗的溫柔。此外，也有許多休閒感較重的款式，可以充滿女人味也能性感味十足，大家可以看穿到的頻率，再來決定要選購哪一種喔 ！

5. 斜肩背心

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有別於平口、一字領，斜肩造型給人較為大膽、前衛的感覺，選擇將一隻手臂「藏」起來，另一隻手完全顯露出來，大方展現鎖骨、肩膀的線條，讓人眼睛為之一亮。不過，比較麻煩的可能是內衣的部分，就要選擇用 Nubra 才比較不會有曝光的風險喔！

其實，穿搭都好像在表現自己的心情一樣。即便只是一件小可愛，也因為不同的造型、材質、顏色，配合著每天帶著不同情緒的你，還是先找到那件適合自己的背心吧！

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