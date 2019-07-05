擦好擦滿！10款口碑最好「開架防曬乳」評比　CP值高500元有找

ORBIS透妍潤色隔離霜極清爽型

被暱稱為「小金蓋」的透妍潤色隔離霜，之前曾經限定販售過，獲得極佳好評，今年終於在眾多鐵粉期待下以常態版回歸。由於裡面加了清爽持妝粉末加強抗汗吸油，夏天用也能保持清爽、不暗沉。

請繼續往下閱讀...

評比：帶點膚色的質地，擦起來有自然的潤色感、不會泛白。

類型：物理性防曬

防曬力：SPF34／PA+++

容量與價格：28ml，NT$390

適用：有潤色，適用於臉部

曼秀雷敦水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露－薄荷綠

去年推出「薰衣草紫」色引爆網路搶購熱潮，今年再推絕美新色「薄荷綠」，除了外表夢幻的漸層瓶身之外，質地擠出來也是調和了「透明藍調」與「修飾泛紅綠調」的薄荷綠色調，能加強修飾臉上的紅痘疤及泛紅，加上細微光感微粒360度反射光線，讓肌膚透出淡淡的光澤感。

評比：淡綠色的質地，擦起來膚色感覺顯得比較亮，質地延展性也很好。

防曬力：SPF50+／PA++++

容量與價格：80g，NT$369

適用：有潤色，適用於臉部

曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬系列

在日本回購率超高的「曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬系列」，今年升級到PA++++的防護力，同時兼顧擦起來的舒適度。質地有如化妝水般，塗抹在肌膚上就能感受水感清爽。加上日本曼秀雷敦獨家「光耐久技術」，使用特殊的劑型包覆技術，更耐紫外線照射，讓防護效果不輕易打折。

曼秀雷敦水潤肌超保濕水感防曬系列共有防曬露、防曬精華兩種質地，雖然都強調耐水耐汗，但也只需要肥皂即可卸除。

防曬露



評比：凝乳質地推開來就會變成水感，抹開也不粘膩，因為帶有酒精，所以擦起來觸感會有清涼感。

防曬精華

評比：雖然英文名稱為Gel，但質地其實與精華差不多，推開來也很有水感。

防曬力：皆為SPF50+／PA++++

容量與價格：防曬精華80g，NT$379、防曬露110g，NT$379

適用：臉部與身體皆適用

DR.WU輕透水感防曬液

主打專為油肌設計，搭配寬頻防曬劑Tinosorb M，全方位並長效隔離短波UVA、長波UVA1、UVB，也同時加入物理性防曬劑氧化鋅，阻擋紫外線並吸附肌膚多餘油脂。而且無添加無酒精、香料、parabens防腐劑。

評比：整體質地偏液狀，擦起來清爽也不黏膩。

類型：化學+物理性防曬

防曬力： SPF50+／PA+++

容量與價格：30ml，NT$800

適用：強調控油，臉部較適用

雪肌粋防曬系列

日本高絲集團與7-11共同開發的「雪肌粋」今年1月正式登台販售，在夏天也將上市兩款防曬：雪肌粋 防曬乳與雪肌粋 防曬凝膠。兩款皆擁有SPF50+／PA++++的高防護，同時添加和漢精華萃取，賦予肌膚保濕清透感，並帶有清新香味。

系列共有防曬乳與防曬凝露兩種。

雪肌粋防曬乳

評比：使用前需要先搖勻，質地偏液狀，推開來有滑滑的感覺，適度的香氣聞起來很淡雅。

雪肌粋防曬凝膠



評比：質地較偏凝乳感，但推開來反而變得比較有水感，感覺比防曬乳還清爽。

防曬力： SPF50+／PA++++

容量與價格：防曬乳30ml，NT$299、防曬凝膠50g，NT$299

適用：臉與身體皆可用

heme美白清透防曬凝膠

使用微脂囊包覆型防曬劑SunCat，在肌表形成一層輕透薄膜，即使流汗也不易脫落，提高抵禦UVA、UVB的能力，並加入美白成分傳明酸及保濕玻尿酸、舒緩蘆薈等成份，不含酒精及色素。

評比：凝乳質地塗抹開來會化成水感，重複塗抹也不黏膩、不咬手。

類型：化學性防曬

防曬力：SPF50+／★★★★

容量與價格：40ml，NT$230

適用：臉與身體皆可用

am+pm skincare 玻尿酸水感防曬乳

添加UVA光護防曬因子與UVB極效防曬因子，還有萃取自南薑葉的Hyalufix™ GL植物保濕因子搭配玻尿酸鈉、鎖水磁石，帶給肌膚細緻柔軟的水潤感。特別以水包油配方打造凝乳質地，最外層包覆著滿滿的水性成分，塗抹瞬間化為爆水輕乳液。

評比：乳液質地好推勻，擦完後感覺比較有水潤的感覺，不會乾澀。

類型：化學性防曬

防曬力：SPF50／★★★★

容量與價格：50ml，NT＄579

適用：臉與身體皆可用

Bioré A極效防曬系列

日本研發的耐久防禦層，讓防曬輕薄且均勻的包覆全身，幫助防禦紫外線，加上極效耐久技術，防水耐汗耐磨擦，帶來長效防護，還有美容保濕成分加強滿滿保濕滋潤感。

A極效防曬精華

評比：凝乳感質地好推開後，略帶水潤感。

A極效防曬防曬乳

評比：使用前要先搖勻，質地相對來說反而比較偏液狀，擦後會有點絲滑膜感。

防曬力：皆為SPF50+／PA++++

容量與價格：防曬精華 70g，NT$590、防曬乳65ml，NT$590

適用：臉與身體皆可用

ETUDE HOUSE防曬面具～水潤透嫩凝膠

高度水潤的清爽防曬凝膠，含有由洋甘菊、蘆薈葉、竹子成分，用在全身防曬的同時也賦予肌膚水分，搭配SPF50的高防曬係數，適合交替進出冷氣房與戶外的生活型態。

評比：乳液質地，推開有潤感。

防曬力：SPF50+／PA++++

容量與價格：150ml，NT$490

適用：臉與身體皆可用

Za美白防曬霜EX

今年升級，全新添加｢高保濕玻尿酸｣，讓質地更加水潤好推，加上原有的維他命C、維他命E、礦物質等保養成分，防曬、美白等多效合一。質地中帶有珍珠光澤，能修飾膚色。5月還與風靡全球的經典遊戲小精靈PAC-MAN跨界聯名，推出限定包裝。

評比：乳液質地，比起前代更好推開，有微微提亮膚色的感覺。

防曬力：SPF26／PA++

容量與價格：35g，NT$220

適用：臉部

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 就是要跟李棟旭歐巴一起用CP保養品！M編不等大家〜先加入香奈兒山茶花精華的行列囉！

● 「超級食物」融入保養成為話題，Glamglow 再推出小粉紅「莓果優格青春面膜」

● 清爽不黏膩〜連男友都要搶的用的保濕精華！ 一罐抵多罐夏日輕鬆養出豐潤水肌！