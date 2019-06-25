《美日安保條約》將終止？日政府：川普已證實不會退出

▲有消息指出川普考慮退出美日安保條約，遭到否認。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

《彭博》24日報導美國總統川普曾私下提及退出「美日安保條約」的打算，讓為雙方簽約60多年以來，日本沒有義務出面保衛美國的行動，對美國並不公平。日本政府內閣官房長官菅義偉今天表示，已向川普證實，美國不會退出美日安保條約，相關傳言並非事實。

報導中稱川普認為在美日安保條約中，美國會在日本遭到攻擊時援助，但日方卻沒有協防美方的義務，此舉對美國並不公平，同時也不滿沖繩美軍基地遷移。儘管傳言退出條約的可能性很低，但也引發兩國之間的討論，菅義偉在25日表示已向川普確認，美國並不會退出。

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▲菅義偉表示，美國確定不會退出條約。（圖／路透社）

根據1960年簽署的美日安保條約，雙方同意需共同承擔維持和發展抵抗軍事攻擊能力的義務，不過因為日本憲法禁止維持陸、海、空軍，因此無法使用武力來解決國際爭端，除非美國在日本領土外遭到攻擊，才不受憲法的限制。

▲雷根號航空母艦目前常駐在橫須賀海軍基地。（圖／翻攝自美國海軍官網）

該條約也讓日本成為美國向亞洲設置軍事基地的合理地點，包括駐守在沖繩的美國海軍陸戰隊，以及橫須賀海軍基地的航空母艦群，也讓美國的洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神（Raytheon）等軍火商向日本出售數十億美元的軍武設備。一旦結束條約，日本就必須尋找新的盟友來強化自身防禦，也可能引發新的核軍備競賽。