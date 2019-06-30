SupremeＸNike Air Force 1

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時常關心潮流消息的朋友應該都知道，Nike與Supreme的合作關係非常緊密，而且雙方才剛於5月發售2019春夏服飾系列後，近期再度有消息傳出，明年春天會有時隔2年回歸的Nike Air Force 1聯名鞋款，所以下面帶各位來看看吧！

▲全新的Supreme X Nike Air Force 1，將於2020春天登場。（圖／翻攝自IG@py_rates_）

根據IG爆料帳號@ py_rates_的消息，Supreme與Nike將會再次使用Nike Air Force 1 Low鞋款為原型設計，並預計推出2款配色，但是IG爆料帳號@ py_rates_公開的消息中，並沒有揭露相關的設計樣貌，不過，另一個IG爆料帳號@supreme_leaks_news公佈了最新的碟照，而各位可以清楚看到，這雙鞋以Supreme代表性的紅色為主調，並利用了麂皮與皮革材質增加質感。

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▲最新的碟照曝光。（圖／翻攝自IG@supreme_leaks_news）

雖然官方尚未公佈相關細節與設計，但依碟照來看，使用紅色為主調的可能性滿大的，畢竟是Supreme最經典的配色，並且以往推出的聯名鞋款當中，使用紅色的比例也滿高的，所以各位不妨期待一下，說不定到了年底就會有更多的照片曝光。

多年來，Nike Air Force 1 Low一直都是Supreme最熱愛的鞋款，而最近的一次是在2018年11月與CDG（Comme des Garçons）、Nike合作的3方聯名，接下來就要追溯到2017年了，假設明年春天真的開賣了，那就是時隔2年的回歸，所以一定會有許多粉絲等著排隊購買！

▲2018年以斷裂方式呈現的3方聯名。（圖／翻攝自Supreme）

▲2017年以塗鴉手法打造的3方聯名。（圖／翻攝自Supreme）

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