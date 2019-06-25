她經營動物收容所…逼迫阿嬤上街討錢　肚子餓靠貓食果腹

▲阿嬤靠貓食填飽肚子。（圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

英國64歲女子米勒（Maria Miller）經營一家照顧貓咪的收容所，她因而認識一名70多歲的阿嬤，然而，她在2012年邀請對方與她同住後，竟提領出老人的錢財，還逼迫對方上街討錢、吃貓食等。儘管米勒否認指控，她依舊被定罪，預計下月31日聽取判決結果。

《太陽報》報導，米勒是一家貓咪收容所的所有人，當時她與擔任志工的一名阿嬤成為朋友，兩人共同住在倫敦東部的家中。斯尼亞斯布羅克（Snaresbrook）皇家法庭得知，米勒清空受害者的銀行帳戶，把錢拿去買名牌衣物、車子以及享受假期，她甚至強迫比她年邁的婦人做家事、上街乞討。

警方調查後發現，米勒有著奢侈的消費習慣，房間塞滿了高級衣物跟香檳。然而，受害婦人晚上卻經常被鎖在屋外，得去花園的浴室盥洗，她屢次感到飢餓，便靠寵物食品果腹。

受害者當時沒有意識到自己受到剝削，還以為她在幫助朋友照顧動物，直到她第3次逃跑並向其他朋友求助，才使案情曝光。警方搜查米勒住處時還找到一份遺囑，顯現婦人把一切東西都留給米勒。

雖然米勒否認指控，但她依舊被以3項罪名定罪，預計7月31日返回法院。倫敦檢察官辦公室成員希特利（Richard Heatley）說，這是一起令人震驚的現代奴役案例，一名善良又脆弱的女人遭到操縱多年，「米勒不承認任何不法行為，並說她在控制受害者的財務狀況，不然受害者會把錢交給剛認識的陌生人。」