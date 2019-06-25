才關2年！黑手黨「古柯鹼之王」成功越獄　國際刑警發紅色通緝

▲「古柯鹼之王」莫拉比托。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

惡名昭彰的義大利「古柯鹼之王」、黑手黨光榮會（Ndrangheta）領袖莫拉比托（Rocco Morabito）逃亡20多年後於2017年在烏拉圭被捕，不過現在卻傳出他已夥同其他3名囚犯成功越獄。國際刑警組織（ICPO）已立刻對所有逃犯，發佈最高級別的紅色通報（Red Notice）。

莫拉比托從1988年至1994年間，從義大利米蘭運送約1噸重、市值600萬英鎊（約台幣2億3700萬元）的古柯鹼至巴西，在未出庭的狀況下遭義大利警方以販運毒品、組織犯罪等罪名判處30年徒刑。義大利警方表示，莫拉比托在2001年假冒巴西公民身分進入烏拉圭，並在鄉村別墅內躲了10年，直到2017年被烏拉圭警方逮捕，送入烏拉圭首都蒙特維多（Montevideo）的國家勒戒中心（National Institute of Rehabilitation）等待引渡。

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▲位在烏拉圭首都的國家勒戒中心。（圖／達志影像／美聯社）



烏拉圭內政部24日發出聲明表示，莫拉比托夥同其他3名等待引渡的罪犯，從國家勒戒中心的屋頂逃脫，並在逃跑前搶劫了附近一間農舍。國際刑警組織隨即對4名逃犯發出最高級別的紅色通報，義大利內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）也誓言追查到底，「繼續追捕莫拉比托，無論他在哪裡，都要把他關進監獄，這是他應得的。」

烏拉圭內政部表示，莫拉比托2017年遭逮捕時，身上有13台手機、1把自動手槍、12張信用卡、5萬美元現金，以及價值10萬美元的貨幣憑證（currency certificates）。警方也在莫拉比托的家中查獲以假名製作的葡萄牙護照，他安哥拉籍的妻子也同時被捕。