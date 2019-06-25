2020春夏男裝／LOEWE大象手機殼爆可愛　穿上罩袍、帶著它去流浪

記者林明瑋 / 綜合報導 圖 / 品牌提供

就算流浪，也要穿得很有型，該怎麼辦到？LOEWE說話了。在巴黎男裝周發表的2020春夏系列，用鮮豔的顏色、寬鬆的線條，構築出不羈的態度，條紋Puzzle包、大象手機殼等配件更是吸睛，無法拋開一切去流浪，穿戴上這些，心情好像也跟著放逐。

請繼續往下閱讀...

男女裝的輪廓早已模糊，整身淺紫或粉紅、寬大的襯衫套裝、頭髮兩色的花兒裝飾，都讓LOEWE男裝多了點輕柔魅力，但力量絕對是存在的，各種長罩衫、外套做足氣勢，鮮明色調的條紋出現在衣服也出現在包款上。

LOEWE在秀場展示倫敦藝術家Hilary Lloyd的9件作品，探討自然與人工建構的世界，春夏系列像是與Hilary Lloyd作品的對話，帶有夢幻的流浪意象，至於講到流浪會聯想的異國情調，LOEWE下手沒太重，而是用自己的方式，詮釋出罩袍等作品。

對於各地的傳統工藝，LOEWE向來推崇且善用，春夏系列中，有來自孟加拉的紅白色刺繡棉布、布吉納法索的藍染布、日本的超細丹寧布及薄棉紗等，讓每一件服裝都更有風格。

配件很值得一提，包括草織莫卡辛軟皮鞋、絨面皮涼鞋、帆船鞋等，大尺寸的Puzzle包、Gate包等，背出帥氣感，草編包則充滿春夏愜意心情，模特兒胸前掛的手機，更讓人眼冒愛心，因為皮革保護套上有立體大象裝飾，根本像大象包的縮小版，實在太吸睛。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App