冰淇淋手鍊、龍蝦耳環夾上耳　夏季首飾耍幽默

▲以冰淇淋車為背景，施華洛世奇點出夏季設計主題。（圖／翻攝Swarovski IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

炎炎夏日就想來一支冰淇淋，或到海邊戲水消暑，奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）完全猜中妳的心思，夏季系列就圍繞這兩個主題，推出繽紛又俏皮的首飾，除了造型討喜，當中耳環都採不對稱的設計，不多看幾眼都難。

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▲NO REGRETS COCKTAIL雞尾酒不對稱耳環4,990元。

施華洛世奇大量運用草莓紅、糖果粉紅、薄荷綠、金黃色和藍色水晶，裝飾以夏季美食為靈感的NO REGRETS系列，冰淇淋、香蕉、雞尾酒造型墜飾出現在手鍊、項鍊或別針套組中，特別是雞尾酒耳環有多重戴法，不僅有原創設計的佩戴法，亦可取下垂墜式的雞尾酒杯變身簡潔的貼耳式耳環。

▲多彩繽紛的NO REGRETS冰淇淋手鍊（上）4,490元，香蕉鍊墜3,990元。

海洋生物也躍上時髦首飾，施華洛世奇Ocean系列為手鍊串上螃蟹、海馬與海星造型吊飾應景，不對稱龍蝦耳環更是令人莞爾，龍蝦大螯夾住耳際，戴一邊就夠份量了！

▲模特兒戴施華洛世奇單邊龍蝦耳環很搶眼5,990元，OCEAN手鍊掛上海馬、螃蟹、海星等墜飾4,990元。

丹麥品牌PANDORA招牌串飾也有不少應景設計，包括海洋藍色的琺瑯串珠、海星貝殼鋯石925銀吊飾，以及裝飾鳳梨、雞尾酒與墨鏡圖案的夏日假期琺瑯925銀串飾等款式，可自由搭配串出歡樂氣息。

▲PANDORA夏日假期琺瑯925銀串飾（上）2,480元，海星貝殼鋯石925銀吊飾2,480元。