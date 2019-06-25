英國嚴重鼠患女王都被嚇到　倫敦陷老鼠大軍出現變異種

▲英國老鼠肆虐，尤其是古老建築最嚴重。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

英國現今遭受嚴重的鼠患，許多建築都已被老鼠大軍入侵，白金漢宮也不例外。近日一位知情人士透露，93歲的英國女王就曾遇到過。然而最可怕的是，因為過度投放鼠藥，導致老鼠的抗藥性越來越強，甚至出現變異種。

據《太陽報》報導，現年93歲的英國女王就曾在皇宮的廚房裡看到老鼠，嚇了好大一跳。知情人士透露，在倫敦，老鼠的問題越來越嚴重，特別是在非常古老的建築裡，而白金漢宮建於1703年，其地下結構有許多可以容老鼠棲身的地方。

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▲英國白金漢宮老鼠橫行，就連英國女王也被嚇到。（圖／路透）

他還表示，政府其實沒有太多可以做的事情，除了投放鼠藥以加強對鼠患的控制，還培訓工作人員，特別是廚房員工，保持室內衛生是最重要且最優先的事項。然而老鼠越來越精明，甚至對藥物產生抗體。

英國有害生物控制協會透露，這些老鼠對於常規鼠藥的免疫力逐漸增加，甚至出現了變異鼠類。去年就曾在倫敦發現「超級老鼠」，比一般的體型要大上許多，而且對藥物有免疫力。英國有害生物控制協會發言人承認，現今的老鼠對經常使用的殺蟲劑越來越不敏感。