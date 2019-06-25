茄子蛋《浪流連》：再不捨、再不甘，你總得痛著被迫走出來



▲影片來源：茄子蛋EggPlantEgg

編輯／YKC

去年跟前女友分手後，某天夜裡，研究所學長丟了茄子蛋《浪流連》這首歌的MV給我，我知道他是關心我；靜靜聽完主唱黃奇斌極盡嘶吼的最後一句「後世人，袂閣為著你來，浪流連」，我竟忍不住坐在電腦前痛哭了近3分鐘不能自己。

是啊，我們都是在感情當中不斷浪流連，一直要到痛過、恨過、氣過，才真正看破。

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▲茄子蛋主唱黃奇斌的沙啞嗓音，搭配MV主角高捷最後那表情複雜的搖頭苦笑，你怎能不為之動容？（圖／翻攝自茄子蛋EggPlantEgg、資料照）

其實那天晚上無預警「被」分手後，老實說我是沒有什麼情緒的；畢竟在費盡心力的挽留、自白後，面對心意已決的她，有種東西就像是自身體當中被抽離，少了一塊，卻無從填補起；沒有太多的起伏，只是夜深人靜的時候，總會不由自主地打開手機，一張一張地滑著過往的合照。

周遭熟識的朋友察覺到我的行屍走肉，在他們的關心之下，我總是異常地闡述著這段感情的挫敗，就像是在寫著別人的故事；即便她離去時當下反覆強調：「我還是很愛你，但是我們需要給彼此一點時間跟空間去冷靜。」

你說這樣的宣言，叫人如何甘心放下？於是我只能故作冷靜，靜靜地等，告訴自己：「她會回來的」。

▲《浪流連》歌詞當中，自不捨、絕望至看破的情緒轉折，唱來深刻，確有讓人不忍鼻酸。

剛分手的前幾天，我就像是《浪流連》歌詞當中所敘述的，默默地等在她的公司門口，等在她可能坐公車的站牌下，一等，就是2、3個小時。

「想你的彼暗，佇恁兜的亭仔跤。」

想你的那個晚上，我站在你家的騎樓下。

「想你的彼暗，佇恁兜的窗仔外。」

想你的那個晚上，我站在你家的窗外。

很蠢、很笨、很嚇人，但手足無措的我，只能用這種方式闡述我多麼希望她回來的心情；直到她傳來一句：「請你放過你自己，雖然很痛苦，但我愛你不再以情人身份」；角色轉變之快，我措手不及。

即便我早已下定決心，為了挽回這段感情，我要成為一個更好的人；只是這一切最終只是單方向的自作多情。

「我已經決定欲做一个善良的歹囝。」

我已經決定要做一個善良的壞孩子。

「薰莫閣食，酒袂閣焦。」

不再抽煙，喝酒不再乾杯。

是的，就是自作多情。

▲《浪流連》MV當中的開放結局，總讓網路上掀起一波正反殊異的討論。

後續這段時間，我就像是《浪流連》歌名所描述般，像個遊魂般整天無所事事，雖然每天固定上下班，正常地與同事、朋友、家人互動，我曾以為時間久了，一切都會好起來的，但說穿了在空殼中，也只能用這樣的方式自欺欺人。

就連當時硬著頭皮，拖了4年才為她完成的短篇小說，在正式付梓送印後，心裡也沒有太大的喜悅，就只是一種「啊，就這樣吧」的感覺。

「猶原會記得我少年時所偷偷烏白寫的願望。」

還是會記得我年少時偷偷亂寫的願望。

「彼當陣我已經當做這世界我早著已經看破。」

那個時候，我當作我已經看破這個世界。

自作多情完，就是長時間的自欺欺人，這似乎是分手後，每個人都必經的心路歷程。

▲或許你會問，那現在呢？我只能說，我就像是MV主角高捷般，終於在故事尾聲終於被打醒。

其實這段時間下來，我一直對過往傳統愛情小說，那種主角歷經感情挫折後，立馬振作，找到下一個真愛的故事情節感到相當不以為然；這太夢幻了，不是我這種尋常凡夫俗子所能夠企及的。

即便我總是淡淡地跟周遭所有人說：「沒事的，我會好起來」、「沒事的，我會加油」，但僅止於敷衍、客套；畢竟，費盡心思去愛的這段感情，毫無預警地被橫空斬斷，後續結痂康復的速度，或許並未若外人想像中的那麼快。

直到某天，她再度傳來訊息：

「我現在有一個可能會在一起的對象。」

「我跟這個對象因為我們之間的FB、IG的追蹤、好友關係，已經吵了好幾次架。」

「所以我想先解除我們的好友關係。」

當下，我才終於被打醒，不管這理由是真是假，我就像是《浪流連》MV主角高捷般，苦笑地被動全盤接受這殘酷卻又期待許久的結局。

「後世人，袂閣為著你來浪流連。」在茄子蛋主唱黃奇斌的嘶吼控訴下，她終於完全走出我的生命，而我終於甘心徹底放下。



▲茄子蛋與魏如萱合唱的《浪流連》，少了些激昂，卻多了些委婉的心傷。（影片來源：hitfm）

◆茄子蛋《浪流連》完整歌詞

這個風風雨雨的社會

欲怎樣開花

少年家怎樣落地

咱攏是為著愛情來浪流連

（敢有人愛我）

我已經決定欲做一个善良的歹囝

薰莫閣食酒袂閣焦

想你的彼暗 佇恁兜的亭仔跤

想你的彼暗 佇恁兜的窗仔外

其實我生活甲無好我家己攏知影

恁攏了解我會掩崁我的軟汫

平凡的 歹命的 咱拼死做

哦 當做講笑詼 哦 攏是白賊話

猶原會記得我少年時所偷偷烏白寫的願望

彼當陣我已經當做這世界我早著已經看破

後世人 袂閣為著你來 浪流連