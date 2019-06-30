「人字拖」再進化！結合貓跟重返時尚圈　散發優雅與隨性感

編輯／Ping 圖／翻攝自IG@reformation、ZARA

因為「人字拖」穿脫方便且透氣的特性，讓我們不管到哪都能看到有人穿，不過這樣貼近我們生活的鞋款，卻很難與時尚做連結。不過近期在不少知名品牌的 IG 中居然看到了它的身影！而且在外型設計上又更進化了一些，趕快一起來看看，說不定這雙是下一款大勢鞋喔。

在外型上，保留原本最標誌性的人字鞋帶，並且加入不同材質、造型的設計，不管是緞面還是極細鞋帶，都讓整體的質感提升，擺脫會讓穿的人看起來很沒精神的平底，加入鞋跟、貓跟，讓整體造型增添了一絲優雅。

在 Instagram 查看這則貼文 DEAR FRANCES（@dear_frances）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 16 日 上午 5:22 張貼



人字拖不再只是倒垃圾、逛夜市或是去海邊的專利了！不管是裙裝、還是套裝，「人字跟鞋」都能輕鬆駕馭，不僅讓穿搭多了高雅的隨性感，短跟也讓整個人看起來更成熟有魅力。所以下次約會時，如果還不知道該怎麼搭配的話，不如參考這雙，不管是實穿性還是整體的搭配性，相信這雙都能讓所有人驚艷。

在 Instagram 查看這則貼文 CULT GAIA（@cultgaia）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 21 日 上午 8:52 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 DEAR FRANCES（@dear_frances）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 18 日 上午 4:14 張貼

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