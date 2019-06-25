玩家線上操控假新聞具免疫力　研究：15分鐘最有效

▲玩家藉由操縱新聞得知運作方法及手段。（圖／記者魏有德攝）

國際中心／綜合報導

英國劍橋大學近日一項調查顯示，只要玩家玩一款線上遊戲「Bad News」15分鐘後，就能有效的抵抗假新聞。這款遊戲包含讓玩家操縱假推特帳號、PS假證據、煽動言論等等，在玩遊戲的途中，加強對於假新聞的免疫力。

據《Neuroscience News》報導，劍橋大學決策實驗室（CDSM Lab）去年研發了一款遊戲「Bad News」，並針對1萬5000人進行一項研究。研究發現，玩家藉由操縱新聞及媒體，理解它們是如何形成的，進而先發制人地拆穿虛假報導。

社會決策實驗室主任林登（Sander van der Linden）表示，只有15分鐘的遊戲具有中等效果，而這在建立社會抵制虛假新聞上，是一個非常深遠的影響。研究人員發現，與還未操縱遊戲相比，玩家相信假新聞的可能性降低了21％。

該團隊還與英國外交部合作，將遊戲翻譯成9種語言，包括德語、塞爾維亞語、波蘭語等等，並且為8至10歲的孩童設計了初級版的遊戲，希望從小時候就培養起媒體素養。研究人員表示，他們提供了一個平台，訓練大家更加適應假新聞的招數，建立起全面防範欺騙的方法。