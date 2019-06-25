馬汀鞋聯名Lazy Oaf太夢幻！「粉色麂皮+愛心繫帶」開賣就缺貨

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@lazyoaf、@drmartensofficial

英國製靴品牌Dr.Martens好搭時尚的造型，一直是不敗單品，現在和搞怪潮牌Lazy Oaf再度攜手，推出「Buckle Creepers」、「Buckle Boot」和「Vegan Sandal」三款聯名鞋，當粉紅愛心遇上經典馬汀黃色縫線，據說開賣沒多久就搶到大缺貨，人氣難以抵擋！

▲Dr.Martens × Lazy Oaf再度聯手搶錢。（圖／翻攝自IG@lazyoaf、@drmartensofficial）

Dr.Martens × Lazy Oaf兩大英國品牌，不同風格相互碰撞，打造出全新聯名鞋款，此次再度攜手，簡直夢幻到冒粉色泡泡。以Buckle Boot、Buckle Creepers 和 Vegan Sandal 三種款式進行改良，融入Lazy Oaf品牌原有的搞怪女生風格，讓馬汀鞋變可愛。

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▲Buckle Boot鞋扣變身愛心。（圖／翻攝自IG@lazyoaf、@drmartensofficial）

Buckle Boot鞋款中保留原本馬汀鞋的經典黃色縫線，但是目光移到鞋扣上，竟然化身成愛心銀扣。當正經的霧面黑色皮革，遇上鞋舌上方的粉色小愛心，給女孩們一種獨特的體驗。

▲Buckle Creepers是最經典麂皮款式。（圖／翻攝自IG@lazyoaf、@drmartensofficial）

喜愛馬汀皮革風的女孩們，這款Buckle Creepers一定不能錯過，不僅是本次系列之中最多麂皮的一款，還在鞋面上打造了白色以及粉色的大面積造型，同時鞋後跟位置，還有一顆醒目的粉色愛心，低調之餘又顯得俏皮。當然不能漏掉的是兩條愛心鞋扣，讓你在每次穿鞋的同時，都藏不住好心情。

▲Vegan Sandal涼鞋繫帶上印滿愛心。（圖／翻攝自IG@lazyoaf、@drmartensofficial）

Vegan Sandal絕對是夏季必敗鞋款，厚底氣墊鞋底是馬汀的一貫風格，然而繫帶上印滿愛心的圖案，彰顯Lazy Oaf搞怪氣息，想必看到它沒有女孩不尖叫。

▲ Dr.marten x Lazy Oaf 鞋盒充滿愛心，還附有特製心型吊牌。（圖／翻攝自IG@lazyoaf、@drmartensofficial）

最後每款鞋都附有特製「心型吊牌」，連鞋盒都印滿了粉色愛心，絕對讓粉色控瘋狂。目前 Dr.marten x Lazy Oaf 聯名鞋已經在官網開賣，只不過許多尺碼都已經大缺貨，感興趣的民眾可能要多留意補貨資訊，一起在夏天充滿粉色泡泡吧。

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