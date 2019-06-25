約女3P後再分屍14塊！嫌犯出庭突拿小刀割喉喊：詛咒你們所有人

▲特雷爾割喉後法警立刻衝上前。（圖／翻攝自Twitter／@PricePounders）



國際中心／綜合報導

美國內布拉斯加州（Nebraska）一名殺人嫌疑犯，突然在法庭上大喊「我詛咒你們所有人」後，立刻拿起手中的不明物割喉，警方立刻將癱軟在輪椅上的嫌疑犯送往醫院。其律師表示，目前傷勢已無大礙，隔天會繼續出庭。不過這也讓人質疑意外發生後，陪審團能否繼續保持客觀。

現年52歲的特雷爾（Aubrey Trail）與女友貝莉（Bailey Boswell）在2017年11月時，透過交友軟體Tinder邀約一名24歲的女子一起玩3P。沒想到該名女子自此消失，後來警方發現她竟被分屍成14塊，棄屍在內布拉斯加州薩林郡（Saline County），循線調查後逮捕了涉有重嫌的特雷爾與貝莉。一開始兩人否認犯案，貝莉坦承是她在性行為時，因太過激烈不小心將該名女子勒死，最後特雷爾與貝莉都被以一級謀殺罪起訴。

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▲被控一級謀殺的貝莉（Bailey Boswell）。（圖／達志影像／美聯社）



特雷爾24日坐在輪椅上出庭時，竟在證人講完證詞後，突然大喊「貝莉是無辜的，我詛咒你們所有人」後，拿出藏在身上，類似小刀片物品朝自己的喉嚨割下去，他瞬間癱軟在椅子上，脖子與身體也血跡斑斑。救護人員趕到後立刻將他送醫，從影片可以看到他躺在擔架上，臉色蒼白、雙眼緊閉。

意外發生當下，12名陪審團和3名候補陪審員皆在場，除了讓人懷疑為何法警沒有確保被告身上無致命凶器外，也對陪審團是否能夠保持客觀、法官是否可能更改判決等問題打上問號。他的辯護律師莫里（Ben Murray）表示，他們兩個若確定被判一級謀殺罪，都將面臨死刑，「特雷爾情況已經好轉，預計在25日早上可以繼續出庭受審，相信他們能獲得公平的審判。」