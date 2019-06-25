川普G20開8場雙邊會「周六見習近平」　聚焦美中貿易、土耳其軍購紛爭

▲ 川普預計27日出訪日本，以便出席28日、29日的G20峰會。圖為美國總統川普2017年出訪北京。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

美國總統川普本周將出席大阪G20峰會，美方透露，他將會進行至少8場的雙邊會議，分別與中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁及日本首相安倍晉三等8名國家領袖進行一對一會面。川習會預計29日登場，根據美國官員的說法，不論此次會晤結果如何，川普都會以平常心看待。

綜合路透社、NHK等外媒報導，川普此行除了與中國、俄羅斯、日本的國家領導人會面之外，也會和土耳其總統艾爾段、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）舉行雙邊會議。

根據白宮官員的說法，川普的行程仍在變動中，現階段還無法透露每場雙邊會議的確切日期與時間。但據了解，川普與普丁的會面，可能談及伊朗、烏克蘭、敘利亞，並觸及武器控管議題，而川普可能會和艾爾段談論土耳其購買俄羅斯S-400防空飛彈一事。至於外界關注的川習會，官員提到，2人將談及美中貿易議題，而這也是川普確認習近平對此事立場的絕佳時機。

待G20峰會結束後，川普29日就會啟程前往南韓，料與南韓總統文在寅商討北韓無核化。另據南韓政府消息人士的說法，美方正商討川普到訪非軍事區（DMZ）的可能性。