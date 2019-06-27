開箱！Levi's X《怪奇物語》　主角的衣服竟買得到、從牛仔褲看新劇情

▲Levi’s X《怪奇物語》系列開箱囉！（影／記者林明瑋攝）

編輯／Duke

即將席捲今年夏季的Netflix超夯影集《怪奇物語》（Stranger Things）第3季，近日不斷透過與各品牌的合作創造話題，7／4正是首集開播的日子，主角們在劇中穿的Levi’s服裝，竟然真的能在店裡買到，穿上立刻回到1980年代的校園。

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▲Levi’s X《怪奇物語》系列。（圖／翻攝自Levi’s官網）

如果有看過《怪奇物語》（Stranger Things）的朋友應該知道，由於背景設定是1980年代，因此裡頭的角色造型以懷舊復古風呈現，Levi’s與其他品牌的不同，在於直接與《怪奇物語》服裝團隊合作，從品牌的歷史資料庫中找尋靈感，並讓主角直接在劇中穿上Levi’s的服裝，包括Eleven的印花襯衫與吊帶丹寧褲、Dustin的卡車帽與撞色滾邊T恤等。

▲Dustin（左）穿的滾邊T恤1,290元、Eleven穿的印花襯衫2,990元、吊帶褲4,390元。（圖／品牌提供）

此外，並有以劇中元素設計的聯名款，包括印有Stranger Things標語的T恤、衛衣，印上角色身影的丹寧系列等，像是透過牛仔褲看到新劇情，更有趣的是將Levi’s經典的雙馬皮標與紅旗標上下顛倒，呼應劇中的顛倒世界。包括主角的服裝在內，全系列商品將於7月2日開始販售。

▲以劇中元素打造各式服裝，丹寧系列的皮標及紅旗標都刻意上下顛倒，呼應劇中的顛倒世界。（圖／翻攝自Levi’s官網）

如果不知道Levi’s X《怪奇物語Stranger Things》要搭配什麼鞋的話，各位可以考慮Nike與《怪奇物語》合作的首波聯名鞋款，其中，率先發售的是以「Hawkins」高中為靈感打造的Nike Cortez（阿甘鞋）以及Nike Air Tailwind 79，並且鞋身還刺繡有「老虎」校徽彰顯主題，目前已經於Nike指定專賣店與各大經銷商上架，而商品售價分別為台幣4,000元、台幣3,800元。

▲Nike Cortez（阿甘鞋）及Nike Air Tailwind 79。（圖／翻攝自摩曼頓Momentum FB）

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