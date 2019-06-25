桑德斯籲立法「免除1.6兆學貸」　若通過4500萬人受惠

▲桑德斯提出減免學貸的政見。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國2020總統大選參選人之一，也是民主黨籍佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）24日提出一項立法，想要註銷1.6兆美元的大學生貸款債務，藉此確保所有人都能得到教育與培訓機會；若法案通過，將有4500萬人受惠。

桑德斯24日在華府表示，該項計畫將在未來10年內花費2.2兆美元，至於資金則可以藉由華爾街金融機構稅金取得，「這確實是一項革命性的提案，它主要實現3個目標。」他補充，在競爭激烈的全球經濟中，他提出的法案能保證所有美國人接受大學教育或是職場培訓，無論這些人收入多少，都能藉由減免學費、債務進而獲得好工作的機會。

這個項目以桑德斯先前的高等教育計劃為基礎，能使兩年制或4年制的大學達到免學費、免債務的目標。事實上，學生債務以及學費爭議已成為民主黨初選的主要問題；桑德斯與麻州參議員華倫（Elizabeth Warren）至今則提出最詳盡的提案。

桑德斯先前在南卡羅萊納州出席活動時說，讀書是為了翻轉命運，不該越讀越窮，政治人物必須改革，藉此解決學貸危機，否則年輕人會欠下更多錢，買不起房子之餘也無法享有高水平的生活。

在多數民主黨民調中，前副總統拜登（Joe Biden）位居首位，桑德斯是第二名，接下來則是華倫。隨著第一場民主黨辯論接近，華倫在民調中與桑德斯的差距則有所縮小。