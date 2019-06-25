日本票選「最熱銷」吹風機Top 5！第一名負離子+電捲棒200元有找

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相信不少民眾到日本遊玩，都會一次搶購好幾台吹風機，塞爆行李箱也要帶回來，成為另類伴手禮。最近日本知名店鋪Bic Camera就整理出「最熱銷」吹風機排行榜Top 5！第一名讓人跌破眼鏡，竟然是它。

Top 5：Panasonic EH-NE38 負離子吹風機

▲Panasonic EH-NE38 負離子吹風機，約NT$555。（圖／翻攝自產品官網）

許多網友都會去日本搶購Panasonic EH-NE38 負離子吹風機，熱度可以說是居高不下，機身採用可折疊，方便帶出國，分離式負離子出風口，加強頭髮的保濕效果。1.6m／分風量，強效負離子修復毛鱗並將水分滲入髮芯，有許多網友表示，「吹完頭髮後柔順效果很有感。」

Top 4：Panasonic EH-NE4A-T 負離子吹風機

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▲Panasonic EH-NE4A-T 負離子吹風機，約NT$800。（圖／翻攝自產品官網）

Panasonic EH-NE4A-T在今年2月才推出全新升級款，同樣標榜1.6m／分大風量設計，並且有快乾吹嘴，直向出風口可達到快速吹乾的功效 ，三段風量調節（皆有負離子保護功能），維護柔順秀髮。

Top 3：Panasonic EH-NE5A-PN 負離子吹風機

▲Panasonic EH-NE5A-PN 負離子吹風機，約NT$1,523。（圖／翻攝自產品官網）

許多民眾對吹風機的訴求就是大風量以及負離子，這款EH-NE5A-PN就能滿足，1.9m／分大風量吹乾頭髮，獨特的縱行風嘴可分隔強風弱風，負離子也能保濕頭髮，難怪會登上排行榜。

Top 2：Panasonic EH-CNA9A 負離子吹風機

▲PanasonicEH-CNA9A負離子吹風機，約NT$5,075。（圖／翻攝自產品官網）

Panasonic EH-CNA9A 負離子吹風機有超狂功能，不僅提供5段風量髮梢集中修護模式、 溫冷風交替模式 、智慧溫風模式、頭皮溫風模式 、肌膚保濕模式，給予頭髮最佳呵護，另外比起舊款它的負離子增加了2倍更能緊縮頭髮層 ，平衡頭髮的水分。還提升1.8倍UV防曬護理效果，是CP值超高的吹風機。

Top 1：TESCOM TS20 捲髮吹風機

▲TESCOM TS20 捲髮吹風機，約NT$195。（圖／翻攝自產品官網）

緊接著壓軸登場的第一名，竟然不是大家熟悉的Panasonic，而是TESCOM TS20 捲髮吹風機。這是一款吹風機、電捲棒二合一的商品，捲筒梳刷擁有迅速導熱的良好材質，吹頭髮和造型能夠一次完成。

有網友分享心得，「就算手殘族也能輕鬆上手。」而且具備負離子功能，只要噴一點美容水，向下梳理的同時，就解決了頭髮的分叉，價格也超親民不到台幣兩百元，去日本遊玩的民眾必須買。

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