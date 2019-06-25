2男遭刺「滿身鮮血臥街」慘死　名古屋連兩月傳駭人兇殺





▲名古屋市街頭24日發生命案。（圖／翻攝Unsplash）



國際中心／綜合報導



日本愛知縣名古屋市北區街頭24日晚間發生刺殺命案，2名建築公司的職員在街上遭人用利刃刺傷，滿身鮮血倒臥在路口，最後因失血過多送醫不治。愛知縣警方於25日凌晨逮捕38歲無業疑犯，以涉嫌謀殺起訴。有目擊者表示，曾看到有數名男子在現場爭執，之後就有人受傷倒地。



命案發生在距離名古屋鐵路小牧線（こまきせん）味鋺站（味鋺駅）約兩公里的一個住宅區。25日晚間10時半左右，愛知縣警方接獲民眾報案，在名古屋北區的街道上遭人用利刃刺傷，到場後發現兩名約40歲男子滿身鮮血，重傷倒臥在路口附近不省人事，而犯案兇手則已逃離現場；兩名傷者在送醫後失血過多休克死亡。警方調查現場後，循線追查疑兇的去向，最後在案發現場附近，逮捕了涉嫌犯案的38歲無業嫌疑人佐藤俊彦。

據警方表示，41歲的死者赤松英司以及44歲的死者小笠原智之兩人都是一間建築管理公司的職員，且似乎都和疑犯佐藤俊彦認識，但佐藤在被捕後都保持一直沉默，三人之間的詳細關係還有待進一步調查。



當地民眾表示，在案發當晚，有見到佐藤和幾名男子在路邊起爭吵，然後就看見有人流血倒地，立刻上前為他做心肺復甦，但傷者肩膊已血流如注，毫無任何反應。



名古屋已經連續兩個月發生駭人的街頭兇殺案，在上個月25日也同樣發生一起驚悚的街頭殺人案，兇嫌兩手分持棍棒及兇刀，當眾毆打並狂砍一名4旬男子，受害者被打到倒在地上、完全沒有力氣反抗，行經事發現場的路人不斷尖叫，試圖阻止兇手，卻又不敢上前。男子最後胸口插著一把刀、躺在地上，周遭都是血跡，送醫後不治。