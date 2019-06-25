18歲精蟲少到「人類快滅亡」！哈佛研究驚見：這些男人超愛吃漢堡炸雞

▲狂吃漢堡和炸雞很有可能造成不孕。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

國際中心／綜合報導

美國哈佛大學最近公布一項研究，內容指出，年輕又健康的男性也會因為飲食的關係減少精蟲數量，例如當男生愛吃漢堡、炸雞、薯條等速食，就會影響精蟲數，嚴重的話更有可能導致不孕。

哈佛大學教授查瓦羅（Jorge Chavarro）領導的研究指出，他們以丹麥軍隊2935名年齡介於18至20歲的男性作為研究對象，並對他們的飲食進行了問卷調查，赫然發現愛吃「西式飲食」如紅肉、麵包、含糖飲料的男性，其精液樣本的精子數量最少。

然而，那些健康均衡飲食，吃魚、雞肉、水果和蔬菜及水的男人，精子數量最高。查瓦羅表示，傳統的丹麥飲食就是如此正常健康的餐點，也就是說，報告顯示男人若常吃垃圾食物，可能會造成精蟲生產「不可挽回的傷害」。

內容指出，吃西式速食、垃圾食物的男性，比那些均衡飲食的男性減少了2560萬隻精蟲，正常的精蟲數量至少會有3900萬隻以上。精子數量通常在年齡較大時漸漸減少，但由於受試者年紀平均為19歲，因此這份報告同時也證明，男人若在年輕階段就開始吃速食，也會提早影響生育能力。

「我們的研究結果發現，越來越多證據指出，健康飲食模式將會擁有更完善的精子數量和品質，反之亦然。」查瓦羅說，年輕人應該要知道，這些飲食習慣會影響他們的生育能力。另外也有專家擔心，過去十幾年來男性飲食惡化，造成精蟲數量下降60%，很有可能害人類滅絕。

這篇研究結果在奧地利維也納舉行的「歐洲人類生殖與胚胎年會」（European Society of Human Reproduction and Embryology, ESHRE）上發表。

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▲也有專家擔心，如果飲食不改善，男性精蟲數量減少很有可能會造成人類滅絕。（圖／記者李佳蓉攝，示意圖，與本文當事人無關）