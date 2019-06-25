褲子捲入！12歲男孩手扶梯口玩鬧　下秒慘被「扯上扶手」15m墜地亡

▲ 男孩全身被拉上扶手。（圖／翻攝自YouTube／D P，下同）

國際中心／綜合報導

印度東部日前發生一起驚悚的意外，一名12歲小男孩站在賈坎德邦首府蘭契一家大型購物中心的手扶梯口玩耍時，褲子竟被捲進下行的手扶梯扶手，整個人被拉到扶手上，接著從約15公尺高的手扶梯上摔落。由於購物中心內沒有設置安全網，男孩直接重摔落地，當場身亡。

這起案件發生在當地時間22日傍晚6時15分左右，地點位於蘭契的Nucleus商場，監視器完整記錄這場悲劇發生的過程。影片一開始，兩道手扶梯都有客人上上下下，男孩則站在下行的手扶梯旁、面向下方，身旁還有另外2名小男孩。

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▲ 男孩摔落至1樓。

男孩一直將雙手放在扶手上、試圖讓扶手不繼續向前，沒想到下一秒褲子被扶手勾住，他整個人側翻到扶手上，又被甩到貼在手扶梯外的玻璃上，僅靠右手奮力抓著扶手，最後不幸直接摔落地面，現場民眾都被嚇得趕緊上前查看。另一段影片顯示，男孩躺在一樓地板上，地面上有大量血跡。

親眼目睹這起悲劇的當地記者Vishvendu Jaipuriar表示，男孩當時正用身體摩擦扶手、想讓扶手停下來，把這當作一種遊戲，過程中褲子卻被卡進扶手，整個人被拖上去。事實上，根據印度政府規定，商場必須在手扶梯附近設置安全網，以避免此類意外發生。Jaipuriar指出，「如果有安全網的話，這個男孩應該還活著。」

▼ 影片可能引起不適，請慎入。