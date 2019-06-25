川普考慮訪韓期間「視察DMZ」但不見金正恩　美特使率先抵韓磋商

▲川普及文在寅4月於白宮會談。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）將於29日出訪南韓，進行2天1夜的國是訪問，與南韓總統文在寅商討北韓無核化議題。南韓政府人士透露，美方正商討川普到訪非軍事區（DMZ）的可能性，也引起外界關心，川普是否會藉此機會與北韓領導人金正恩會晤。但美國政府當日稍晚澄清，川普並無此計畫。

美國高層當地時間24日針對川普出席20國集團（G20）峰會及29至30日訪韓行程進行簡報，被問及「川普總統是否有與金委員長見面的計畫」時回答，「沒有計畫」。他說明，「川普總統是去見文在寅總統的，當然會討論北韓、韓美同盟等，2天內要處理的領域非常多。」

至於川普是否將造訪DMZ，該名高層並未給予明確的答案。此前南韓政府官員表示，川普政府正商討此事。韓媒指出，若川普真的到訪象徵冷戰遺產的DMZ，傳達對北韓的積極信號，即可能成為重啟兩國對話的契機。

據報導，川普結束G20峰會行程後，將於29日下午飛往首爾，自當晚至隔天的行程都相當緊湊；30日將與商界重要人士會晤，後與文在寅會面。

另一方面，美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）將率先於27日抵達南韓，與南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳等人會晤，磋商此次川文會中有關北韓的議題，29日起便會加入包括美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在內的川普訪韓隨行官員一行人。

▼ 畢根將提前於27日到訪南韓。（圖／達志影像／美聯社）

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