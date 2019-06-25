「人扮獅子」演習動物脫逃！兩腳狂奔遭壓制…一旁真獅全看傻

▲日本動物園員工扮成獅子上演動物脫逃訓練，被成功誘捕的過程讓一旁真正的獅子看傻眼。（圖／翻攝自推特／@tobezooofficial）



國際中心／綜合報導

日本愛媛縣TOBE動物園為了演習地震後，獸欄損毀、動物脫逃的緊急情況，22日舉辦「動物脫逃對策訓練」，由員工穿上「獅子裝」扮演逃脫動物，兩腳直立行走，遊蕩在園內，還試圖衝撞誘捕人員，最後被用麻醉槍射中倒地，誘捕過程讓獸欄內3頭真正母獅都看傻眼。

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▲以兩腳直立在園內遊蕩的「獅子」。（圖／翻攝自推特／@tobezooofficial）



據《每日新聞》報導，愛媛縣TOBE動物園22日舉行的「動物脫逃對策訓練」，是自2013年以來，每年一次為了大地震獸欄損毀，動物脫逃的情況演練。此次訓練由一名員工穿上人偶服扮演「獅子」，以兩腳直立行走的方式遊蕩在園內，而誘捕隊員們則用無線電互相聯絡，並將遊客疏散至安全區域。

▲「獅子」被搭乘廂型車的隊員攔捕。（圖／翻攝自推特／@tobezooofficial）



▲最終「獅子」被以麻醉槍射中倒地，過程也讓一旁真正的母獅看傻眼，甚至想伸頭看得更清楚（紅圈處）。（圖／翻攝自推特／@tobezooofficial）



光是這樣還無法模擬脫逃狀況，「獅子」甚至還試圖衝撞誘捕隊員們，隨後跑到真獅獸欄外，遭到開著廂型車的隊員們攔截，被演習專用的麻醉槍射中，瞬間倒地，最後被誘捕隊員們以大網成功罩住。整個演習過程都被獸欄內3頭母獅目擊，全都看傻，還有一頭伸長脖子想看得更清楚。

▲一旁傻眼的3頭母獅。（圖／翻攝自推特／@tobezooofficial）



動物園24日也將過程及照片PO到官方推特上分享，也讓網友們都被逗樂了。據《每日新聞》報導，靜岡市立日本平動物園3月也曾進行類似演練，假設黑猩猩逃離設施，並由園內30名誘捕隊員，及當地狩獵俱樂部成員完成演習與疏散遊客的過程。