遭綠帽夫暴打！殘疾男「全身骨折」慘死路邊　人妻無助看全程

▲馬來西亞行動不便的男子和人妻偷腥，遭綠帽夫持木棍暴打30分鐘慘死。（圖／翻攝自《中國報》）



國際中心／綜合報導

馬來西亞42歲男子峇特魯希山因曾中風而行動不便，23日因與一名人妻往來的事，被人妻丈夫發現，遭對方持木棍虐打約30分鐘，最終在人妻面前活活被打死。經法醫解剖發現，峇特魯希山是因全身被硬物攻擊造成骨折慘死。

據馬來西亞《中國報》報導，死者峇特魯希山曾因中風左半邊身體癱瘓，治療後好轉但仍無法自在行走，目前與母親同住中，3個孩子則歸前妻撫養。而他則在離婚後不顧母親反對，與一名有夫之婦偷腥。據了解，該名人妻與綠帽夫已將近一年沒有同住，並正在辦理離婚手續。

請繼續往下閱讀...

▲死者遺體被移出醫院，準備返鄉安葬。（圖／翻攝自《中國報》）



綠帽人夫不甘被背叛，竟在23日下午2點帶著帶有釘子的木棍，騎著摩托車至妻子家後躲起，等妻子與小王返家後，發狂猛砸車輛，並將兩人拖下車後，將峇特魯希山暴打30分鐘，又狠踩對方頭部，過程中妻子試圖阻攔未果，只能眼睜睜看著綠帽夫活活將人打死。

▲綠帽夫殺人後毫無悔意，還出言威脅攝影記者。（圖／翻攝自《中國報》）



警方獲報後立即逮捕犯嫌，但峇特魯希山早已死亡。經法醫解剖後指出，峇特魯希山慘死原因為全身遭硬物攻擊造成的骨折。目前警方以謀殺罪將綠帽夫延扣7天調查中。不過43歲的綠帽夫24日出席延扣庭時，卻仍不悔改，除了出腳攻擊兩名攝影記者外，還警告記者不能拍攝照片，直到被警方制止才被押入庭內。

死者哥哥蘭利則表示，接獲弟弟死訊時，自己正好在母親家，連忙一同前往離家約10分鐘的案發地了解情況，也看到被扣押在警車上形容呆滯的兇嫌，但質疑連木棍都準備好，根本是預謀犯案，而且從遇事反應上看，也懷疑兇嫌患有狂躁症。