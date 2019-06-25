睡到一半轟天巨響！玉米田被炸出10m寬大洞　警：是250kg二戰未爆彈

▲啞彈在玉米田中炸出大洞。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

第二次世界大戰從1945年結束至今，已超過70年，作為主要戰場的歐洲，在過去幾十年中仍常常發現戰時留下的未爆彈。23日凌晨德國阿爾巴赫居民被突如其來的震天巨響嚇醒，威力大到讓人以為發生地震，經調查後發現，竟是一枚埋在玉米田中、近250公斤重的啞彈。當地警方表示爆炸的地點留下一個約3公尺深、10公尺寬的大洞，幸好當時沒有居民在附近，爆炸地點也不靠近住宅區，否則後果不堪設想。

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▲爆炸後留下3公尺深、10公尺寬的大洞。（圖／達志影像／美聯社）



阿爾巴赫（Ahlbach）當地警方表示，經調查後確定這是一枚二戰時期的啞彈，重達250公斤。發言人勞巴赫（Johannes Laubach）向當地媒體表示，該地區在二戰時期是炸彈主要的攻擊目標之一，所幸當時並無農夫在田中工作。專家表示，通常啞彈會隨著時間而自行分解，容易在無外力的情況下爆炸。

▲所幸當時並無農夫在附近。（圖／達志影像／美聯社）



作為主要戰場之一，德國至今仍常常發現二戰時期留下的未爆彈，每年幾乎都有數百枚啞彈被發現。去年4月還在首都柏林拆除一枚重達500公斤的未爆彈，9月法蘭克福為了拆除一枚重達1360公斤的炸彈，疏散了近6萬人。今年5月漢諾威（Hanover）也因在施工時發現未爆彈，撤離了周遭近5萬人。