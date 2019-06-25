夢到亡妻帶女兒來找！71歲老父急探視　登門目睹愛女變乾屍

▲女兒已經變成一具乾屍，長達半年之久。（圖／翻攝自詩華日報）

國際中心／綜合報導

泰國近日發生一樁離奇命案！泰國1名71歲的老先生，日前夢到女兒和已經過世的妻子一同來看他，起床後感到不對勁，於是前往女兒家中探視。沒想到竟發現愛女早已變成1具乾屍，倒臥在屋內廁所前，死亡時間已長達半年。

據馬來西亞《詩華日報》報導，事件發生在本月15日，71歲的本龍表示，自從女兒結婚後搬出去住後，都沒有時間去探望她，每次路過女兒家也只是問朋友們女兒在不在，就算在也沒有進去探視。不過15日晚上，他突然夢到已過世的妻子帶著久未連絡的46歲女兒媞葩帕來看他，夢中兩人都沒有說話。

這場夢境讓本龍非常心慌，所以在做完夢4天後，他跟朋友借了100泰銖（約108元台幣）油錢，獨自騎車前往距離曼谷約20公里的蘭盧加縣女兒的住處。結果一到女兒家時，發現屋外長滿了雜草，屋內也沒有任何的動靜，就像長時間沒有人居住一樣，眼前的景象讓他深感不尋常。

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▲久未謀面的女兒竟倒在家中成了乾屍。（圖／取自免費圖pixabay）

就在本龍與社區的保全聊天時，屋內竟傳來陣陣惡臭，因此決定撬開房門查看，沒想到映入眼簾的竟然是女兒媞葩帕的乾屍，橫臥倒在廁所門口，嚇得他立刻報警。

警方獲報後於下午5點多到場，發現媞葩帕是以仰臥姿勢倒臥，屋內並沒有任打鬥或破壞的痕跡。法醫初步判定媞葩帕是死於心臟病發，死亡時間應該已經超過半年，而詳細的死因還需進一步的調查。

鄰居知曉後也覺得很驚訝，以為媞葩帕出了遠門才會很久沒有看到她，他們還強調平常根本沒有聞到屍臭味，完全不知道屍體已經放了半年之久。