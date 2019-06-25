索羅門代表團本周出訪「與中建交國」　評估援助與外交狀態

▲索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞於2017年訪問台灣。（圖／總統府提供）



國際中心／綜合報導

索羅門群島（Solomon Islands）官方證實，本周將派出代表團出訪萬那杜（Vanuatu）、斐濟（Fiji）、薩摩亞獨立國（Samoa）、東加（Tonga）、巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）等5個與中國擁有邦交的國家。據《路透社》報導指出，此行意在評估各國所得到的援助，評估報告預計在8月底出爐。代表團長則表示，這次的訪問地點包含北京與台北，不排除與任何領導人、業界領袖與官員見面。

這支由索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）成立的7人代表團，將於本周前往5個與中國擁有邦交的太平洋島國，研究中國對其的援助，並以個案研究的方式，了解各個國家的外交關係、獲得援助的附加條件，以及該國的治理方式。代表團團長傅貴（John Moffat Fugui）表示，訪問地點將包含北京與台北，「我們會採取開放的態度進行調查，結果不一定是二擇一，也可能是兩者皆有。」同時，這趟出訪也不排除與各國領導人、官員或是業界人士見面。

《路透社》指出，索羅門群島自1983年與中華民國建交，也在太平洋地區佔有重要的戰略位置，若是此刻該國選擇與中國建交，將會是中國勢力在太平洋地區更具影響力的關鍵點。

傅貴認為，中國擁有很大的權力，換言之，對於和中國建交的國家，現在的發展狀態如何仍有疑慮，「就一個島國而言，與傳統夥伴建立關係會讓我們突飛猛進，但也必須抓住機會，好好考量這個問題。」

而我國外交部發言人李憲章日前表示，目前索國的政界，不論國會、內閣，支持台索關係者仍佔多數，跨黨派小組專責外交政策業務，也是索國新政府「百日優先新政」的項目之一。