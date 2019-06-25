路透：華為與美國子公司緊急切割　降低黑名單衝擊

▲華為與研究子公司Futurewei緊急做切割。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

《路透社》獲得內部人士消息指出，華為在美國的技術研究子公司Futurewei Technologies以正式與華為做切割，禁止華為員工進入、全面改用新的IT系統，並禁止在工作時使用任何華為的名稱或商標。由於Futurewei登記為美國企業，因此並未被白宮列入禁止交易的黑名單，為避免在未來受到波及，華為已經先提前採取行動將子公司分離出去。

Futurewei是華為在美國的研究子公司，在矽谷、西雅圖與芝加哥都設有辦公室，但沒有獨立品牌與官方網站，因此數百名員工普遍皆認為自己是華為的員工。另外，根據美國專利商標局的數據顯示，該公司在電信產業、5G技術與影片照相技術上，擁有多達2100項專利。

除此之外，Futurewei也與多間美國大學簽有研究合作計畫，儘管Futurewei並未被列入白宮黑名單，但部分學校已終止與該公司的合作與獎學金資助。去年，26位美國會議員就曾警告，華為與至少50間美國大學簽有合作計畫，他們擔心中國會藉由這個管道竊取人工智慧、電信與機器人研究領域的技術，許多大學也因此考慮與其他中國企業的合作。

共和黨議員班克斯（Jim Banks）認為，就算Futurewei與華為切割，也無法消彌外界對它的疑慮，「因為他們就是同間公司。」而目前美國商務部與華為總公司都尚未此消息。