柬埔寨無照大樓倒塌28死　總理下令「全面審查中資建築案」

▲柬埔寨當局出動救援團隊，在建築碎片中展開搜查。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

柬埔寨西南方施亞努市（Sihanoukville）一棟7層樓高建築22日倒塌，至今總共造成28名工人死亡，另外26人受傷，該棟大樓為一家中國企業所有。柬埔寨總理洪森（Hun Sen）23日與24日都來到此地探視，他宣布將成立一個委員會，來監督該省所有中資建築的品質。

《美聯社》報導，這棟施工中的建築位於一處海邊度假村附近，當地時間22日清晨5時許突然倒塌，當時許多工人受困瓦礫堆中，他們平常晚上都會在二樓睡覺。施亞努省當局表示，救援團隊24日在扭曲的金屬以及瓦礫堆中，發現兩名倖存者跟4具屍體，使得總體死亡人數來到28人。

神情嚴肅的洪森來到現場後宣布，救援行動已結束，官員正釐清到底哪一方要負責。他告訴記者，很遺憾發生這樣的事，「我們聽說過其他國家建築物倒塌，像在中國或孟加拉，如今，這發生在我們國家。」

洪森還表示，他有在成立一個監督中資建築計畫的委員會，會徹查相關建築的施工品質；不過，他也讚賞中國投資者，每個國家都需要這些人。

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▲洪森要成立委員會審查中資建築的品質。（圖／路透）



施亞努省當局透過聲明說明，在這起事件中，4名涉案的中國公民已被拘留；當時54人受困其中，其中28人死亡，26人受傷。中國大使館則表示哀悼，正動員資源來援助，也會支持柬埔寨展開詳細調查。

其中一名傷者Nhor Chandeun說，事發當時他與老婆在睡覺，他聽到一聲巨響，感覺到建築開始震動，接著大樓倒塌，他受困長達12小時，直到救援團隊帶來曙光。

至於兩名倖存者的狀況，一位匿名的醫院人員透露，兩人22日清晨開始就被困在建築內，沒有任何食物或水，獲救時只能小聲說話，身體情況非常虛弱。

《新華社》報導，柬埔寨土地管理、計畫與建築發言人Seng Loth表示，這棟倒塌的建築沒有獲得批准，「這是缺乏執照的項目，省政府已警告開發商兩次，但他們忽略警告。」

據了解，施亞努市最初是漁業社區，隨後則以發展旅遊業為主；近年來，中國資金湧入柬埔寨，帶動以賭場為中心的渡假村，吸引不少中國遊客。