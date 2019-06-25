「金正恩祝我生日快樂」川普寫了超友善回信　拉攏北韓備戰G20川習會

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）24日表示，他已經寄了一封「非常友善的信」給北韓領導人金正恩，以回覆金正恩上星期給他的來信。面對外界的討論，白宮新聞祕書桑德斯（Sarah Sanders）解釋，其實兩位領導人一直都有透過書信聯絡。

6月14日是川普的生日，雙子座的他與金正恩往返信件時，仍對北韓核武問題的立場上意見分歧；不過就在他準備前往亞洲展開訪問之旅前夕，上星期收到金正恩來函，祝他生日快樂，相當貼心，因此讓他決定寫一封非常友善的回信。

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▲北韓領導人金正恩閱讀美國總統川普（Donald Trump）寄來的信。（圖／路透社）

與此同時，《朝中社》（KCNA）報導，金正恩已經收到了川普的信件，也相當滿意其內容，「欣賞川普總統的政治評斷能力與非凡勇氣，金正恩說他會認真考慮（信中）有趣的內容。」

不過這封「川普友善的信」時間點是在金正恩和中國國家主席習近平會面期間寄達，讓外界猜測是川普想拉攏金正恩內心的其中一招。南韓首爾東國大學（Dongguk University）教授高有煥（Koh Yu-hwan）告訴「法新社」（AFP），北韓對美國展現友好，代表平壤準備好破除與華府的僵局。

另一方面，習近平預計下星期在日本大阪G20峰會期間會面川普。分析人士說，習近平預計利用自己到訪北韓的機會，向川普展現出他對金正恩的影響力。

▲中國國家主席習近平與北韓領導人金正恩會面。（圖／路透社）