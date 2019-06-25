「美國要發大財」川普轟Fed像頑固小孩：降息就會美股飆千點、GDP漲5%

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）24日批評聯邦準備理事會（Fed）像個「頑固小孩」（stubborn child）一樣，一直不願意降息，阻礙美國經濟擴張發大財。他說明，Fed降息，就可讓美國國內生產毛額（GDP）成長率達5%，「但他們鬧彆扭，把事情搞砸了！」

川普在推特上表示，儘管Fed不知道自己在做什麼，例如提高利率太快（通貨膨脹率低，世界上其他地區非常放緩）並且大規模緊縮，每個月500億美元，「但我們正在努力，即將看到美國歷史上表現最好的6月之一。」

「想想如果Fed做對了會怎麼樣？」川普說，如果Fed降息，道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）就會上漲數千點，GDP成長率也會上漲數點，高達5%，「現在當我們需要降息和寬鬆時，以彌補其他國家對我們所做的不利行動，他們卻像頑固小孩一樣堅持！把事情都搞砸了！」

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）上星期指出，由於經濟前景「不確定性」增加，聯準會許多成員認為增加了降息的理由，然而仍需要閱讀更多的數據再決定降息計畫，因此宣布基準利率仍維持在2.25%至2.5%的區間不變，同時也暗示若經濟前景惡化，可能很快降息。