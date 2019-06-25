準歌后造型史／艾怡良靠斜肩、炫腹秀出優點　小隻女也能稱霸紅毯

▲2018年金曲獎，艾怡良穿Terik Ediz禮服大獲好評。（圖／資料照／攝影中心）

記者林明瑋 / 台北報導

去年（2018）金曲獎，艾怡良以一襲露腰晚裝秀出線條，讓《ET FASHION》邀請的紅毯評審竇騰璜驚豔，被評為第一美，今年金曲獎再臨，不只等著看艾怡良能不能拿下歌后，也期待她的紅毯造型。觀察她平時的穿搭，可以發現雖是152公分的小隻女，但偏好成熟風格，個子和她一樣不高的女孩兒，照樣能穿出霸氣酷味。

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▲艾怡良常穿斜肩或不對稱設計的服裝，有氣勢又不沉重。（圖／記者林敬旻攝、翻攝艾怡良IG）

勤於運動的艾怡良，身材凹凸有致，腹部也很有線條，如此優點自然值得張揚，因此去年金曲紅毯，她選穿土耳其高級訂製禮服品牌Terik Ediz的禮服，露出腰際加上貼合身形的剪裁，簡單又展現傲人長處，在女明星較勁戰場輕鬆得勝。

Terik Ediz禮服採不對稱設計，她常穿這樣的剪裁，讓整體有份量又不會過於沉重，小隻女最怕在視覺上被服裝壓垮，斜肩是不錯選擇，無論裙裝、褲裝艾怡良都挑戰過，效果同樣成功。

▲短褲、露出腹部，讓艾怡良展現好身材。（圖／翻攝艾怡良IG）

不是高個兒更要重視比例，短褲當然是好方法，依照理論腿露得多、看起來也長，艾怡良再加碼露腰，又輕盈了些，如果是長褲，她用兩招讓腿部修長，第一是超長寬褲，直接蓋過高跟鞋，瞬間多了幾公分，第二是把褲子捲高到腳踝搭配高跟鞋，露出腳背更有延伸效果。

▲及地寬管褲讓腿部比例顯長。（圖／記者李毓康、季相儒攝）



▲艾怡良（左二）將褲管捲起到腳踝，搭配露出腳背的高跟鞋。（圖／翻攝艾怡良IG）

2019第30屆金曲獎，艾怡良憑著《垂直活著，水平留戀著。》入圍最佳國語女歌手、最佳作曲人獎，這張專輯還入圍了年度專輯、最佳國語專輯、專輯製作人獎，相當風光，至於會不會再蟬聯紅毯最美，讓我們拭目以待吧！

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▲艾怡良身材很有曲線。（圖／翻攝艾怡良IG）

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