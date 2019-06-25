「龍后」愛穿的冰島戶外運動牌　吸引香奈兒家族投資

▲冰島國民品牌66°NORTH因香奈兒家族控股投資集團Mousse Partners Limited投資而大受矚目。（圖／翻攝66°NORTH IG，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

戶外運動品牌66°NORTH是冰島國民品牌，秉持著讓冰島人溫暖的理念設計抵禦嚴苛氣候考驗的機能性服裝，吸引精品殿堂級品牌香奈兒（CHANEL）所屬的家族控股投資集團Mousse Partners Limited投資，日前宣布將助66°NORTH擴展全球化事業，著實讓時尚圈驚訝，不過若哪天香奈兒推出機能性服裝，也不用太訝異了！

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▲漁夫工作服（上）、反光背心都是66°NORTH經典設計。

創立於1926年的66°NORTH，最初是為冰島漁夫打造一款能抵抗狂風暴雨以及海上嚴苛條件的工作服，至今仍是品牌的經典輪廓。66°NORTH逐漸擴展商品線，確保工作安全的反光背心、防風防雨的保暖外套都是經典設計，夯劇《冰與火之歌：權力遊戲》裡的「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）都是粉絲，最愛穿66°NORTH的大外套。

▲「龍后」艾蜜莉亞克拉克愛穿66°NORTH的大外套。

近來66°NORTH也採用塑膠瓶回收環保材質製作機能服裝，同時朝時尚之路邁進，與丹麥品牌Ganni合作辦秀，推出撞色拼接、剪裁俐落且風格年輕的限量單品，顛覆大眾對戶外機能服飾的刻板印象。

▲66°NORTH設計更加年輕（上），並與丹麥品牌Ganni合作聯名款。

投資眼光向來精準的香奈兒家族控股投資集團Mousse Partners Limited，這回大舉投資66°NORTH，並聘任電商龍頭Net-a-Porter 前營運總監Matthew Woolsey擔任全球總裁，令人期待品牌後續發展。

▲帽飾品牌Ｍaison Michel也是香奈兒時尚版圖的一員。（圖／翻攝maisonmichel IG）