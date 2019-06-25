總是愛嫌棄，其實超級愛你！你的另一半星座上榜了嗎？

▲情人不是你肚子內的蛔蟲，喜歡試著說出口更有助關係。（圖／Unsplash、Pixabay）

編輯 / Amber

人家說嫌貨才是買貨人，有時候另一半總是對你嫌東嫌西，讓人懷疑是不是已經不愛你，先不要往壞處想，有的星座就是愛說反話，越是挑剔其實超愛你，來看看你或是另一半上榜了嗎？

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第3名 處女座

要說完美主義怎麼忘了處女座，對自己嚴苛的他，更是希望另一半是完美主義的化身，所以身為處女的伴侶，皮得要繃緊一點，他想要唸的時候就讓他唸，因為他們天性就是如此，你千萬不要往心裡去。

第2名 雙魚座

當雙魚認定一個人，就會跟緊緊。當他把你視為身邊最親近的人，講話就會比較直接不客氣，反正他怎麼嫌，都認定你一定不會離開他。身為他的另一半雖然心臟得強一點，但他對你越多嫌棄，就代表和你有多親密。身為他一般朋友，反而比較看不出他那一面。

第1名 牡羊座

說到最口不對心的星座就非牡羊莫屬，如果你聽到另一半嘴中的各種嫌棄，就在心中消音聽聽就算了，因為牡羊說出的不一定是真心話，有時只是逞口舌之快。他雖然嘴巴上不饒人，但卻是利用行動來愛你，外人看來你們愛鬥嘴，私下的你們可是愛得不得了呢！

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