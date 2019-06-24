茨城縣為日本第一縣　7月將實施同性「伴侶宣誓制度」

▲日本茨城縣將於7月1日起實施「伴侶宣誓制度」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

日本茨城縣知事大井川和彥24日宣佈，茨城縣將於7月1日起實施「伴侶宣誓制度」，認可同性情侶（LGBT）能成為彼此的人生伴侶，是日本都道府縣層級的地方政府中，第一個實施這項制度的縣。

據日本放送協會（NHK）報導，「伴侶宣誓制度」適用對象為雙方均滿20歲以上並居住在縣內的國民，只要同性情侶備妥成為彼此人生伴侶的宣誓書等相關證件後經官方認可，即可得到縣府頒發的「伴侶證書」。

大井川和彥在舉行的記者會上表示，將於7月1日正式實施這項「伴侶關係宣誓制度」，除了東京都澀谷區及札幌市等地區，在都道府縣層級的地方政府，茨城縣是第一個實施這項制度的縣。而東京都澀谷區早在2015年11月就發出編號第一號的「伴侶證書」，等同是直接承認雙方關係的官方文件。

大井川和彥還提到，雖然日本目前並不同意同性情侶結婚，但透過這項制度，同性伴侶可以申請原則上供家人入住的縣營住宅，在縣立醫院，同性伴侶也可以代替本人簽署手術同意書，因為這是波及到歧視與偏見的侵害人權問題，所以認為盡早實施的好處比較好。