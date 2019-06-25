幫兒子治裝出心得！余文樂推出「童裝支線」大走軍事機能風　

編輯／Duke

相信已經當爸媽的朋友們，應該都很喜歡將自己的小孩打扮的很好看吧？其實就連「六叔」余文樂也不例外，他常常在個人的IG帳號分享自己兒子「Cody」的穿搭，並且六叔似乎對於打扮小孩頗有心得，最近他竟然開設了全新的「MADMONSTER by MADNESS」童裝支線，而下面就帶各位介紹吧！

▲六叔對於打扮小孩頗有心得。圖／翻攝自IG@lok666）

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▲全新打造的「MADMONSTER by MADNESS」童裝支線。（圖／翻攝自Madness Online FB）

這個由六叔首創的「MADMONSTER by MADNESS」童裝支線，將會採用與主線相同的材質、剪裁去製作，所以並不會有小孩布料較差的情形發生，而服裝的整體風格，將會定位為六叔最喜愛的軍事與機能時尚，乍看之下，還以為是MADNESS推出的新款單品，而且說不定未來等Cody長大時，我們就有希望看到他擔任童裝支線的模特哦！

▲材質、剪裁方面都會與正線相同。（圖／翻攝自Madness Online FB）

▲整體走軍事與機能風格。（圖／翻攝自Madness Online FB）

目前六叔也已經公佈這個全新支線的發售時間，他表示該系列將於6／29早上10點在MADNESS北京店以及MADNESS官網上架販售，不過，完整的品項與價格都尚未公開，想購買的朋友發售當天要記得搶購！

而主線的MADNESS也沒閒著，最近，他們找來有多年設計與製錶經驗的WMT Watches合作，並以復古仿舊為主題，打造了2款軍事風手錶，而「MADNESS」的字樣則是放置於錶面上，不過，目前已經不接受預訂了，所以想要的朋友可以等待8月發貨後，在網路上搜尋看看，搞不好有人願意販售哦！

▲MADNESS x WMT Watches。（圖／翻攝自MADNESS）

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