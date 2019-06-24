韓妞不節食狂瘦12公斤！4大重點「學會改變吃飯順序」

編輯／Ann 圖／翻攝自IG@diet_rara_161

減肥是女孩們一生的事業，南韓一位身材姣好的網美rara，原本體重達到62公斤，雖然不是巨肥，但是在甩肉12公斤之後，練出完美身體線條，好像換了一個人。她也不吝嗇公開了自己的瘦身法，絲毫不節食，靠著下面4招，輕鬆甩肉成功，一起來膜拜。

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# 少油少鹽，非加工食材

在選擇食材上，蔬菜寧可多不要少。盡量以少油鹽為主，可以看到雞胸肉、雜糧吐司都是rara的常見菜色，一般的米飯換成糙米。在調味上也僅撒上胡椒粉或是少量的鹽，避免過度加工的烹飪過程，呈現食材最初的樣貌，其實簡單方便就能瘦身。

# 改變飲食順序

其實rara並沒有減少三餐的分量，只是改變了進食的順序。改為先吃蔬菜、肉類，再去吃澱粉，而不是一口飯一口菜。這樣的改變也讓她避免攝取過多碳水化合物，同時也較早產生飽足感。

# 不喝含糖飲料

手搖絕對是減肥的剋星，對此，rara不喝含糖飲料，完全用黑咖啡和水替代。並且按照個人體重去計算飲水量，例如50kg的成人（本人體重x30ml），就要喝上約1500ml的水，才是剛剛好，過多過少都對身體產生負擔。

# 吃完飯別坐下

吃完飯喜歡坐下休息的女孩們，請你們改變這個動作。因為吃完飯的半個小時到一個小時之內，稍微活動能夠讓餐後血糖降低 22％，也就有利減肥，特別是在飲食比較豐富的晚餐時段。

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