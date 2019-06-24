馬斯克自信喊「征服火星」！　網友尷尬回：你PO的是月球…

▲馬斯克PO文把月球誤認成火星。（圖／翻攝自推特@elonmusk）



國際中心／綜合報導

美國太空探索科技公司SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）24日在推特發文，充滿自信地說要「征服火星」（Occupy Mars），目標看似遠大且野心勃勃，但網友立刻就發現，右下角配的圖根本不是火星，而是一顆「月球」，頓時讓整個整篇貼文大洩氣。

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▲網友吐槽說，「這是月球」。（圖／翻攝自推特@elonmusk）



據cnet報導，馬斯克近年來把目標放在探索火星，努力研發「大獵鷹火箭」（Starship）與「超重型運載火箭」（Super Heavy），就是希望能在2025年以前順利登陸火星，使人類殖民其他星球的可能性成真。

馬斯克對於這項計畫信心滿滿，所以在推特PO出一張圖，上頭打著大大的「征服火星」，但他似乎連火星究竟長怎樣都不太清楚，因為他竟然放成了月球的圖片。網友很快就抓出這個失誤並直言「這是月球…」，原來馬斯克放的這張是2018年月全食的照片，當月全食發生時，地球大氣會折射紅色光照射在月球，使得月球外觀看起來紅紅的，被稱作「血月」。

馬斯克很有可能是看到血月偏紅的外表，才會認成為火星，進而鬧出這場烏龍。他事後尷尬地回覆兩個「笑哭臉」符號，還趕快打圓場的說「也要征服月球」，澳洲科學家狄維澤克拉（Upulie Divisekera）則狂酸「真是超級太空天才！」