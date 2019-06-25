試・開箱／愛迪達帆布鞋「左右腳不一樣」　雙腿一併彩虹現蹤

▲雙腳不對稱的彩虹帆布鞋，低調呼應力挺同志平權的主題。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

6月是同志驕傲月（Pride Month），對LGBTQ+族群來說是特別的月份，許多品牌也推出象徵力挺平權的「彩虹單品」，愛迪達三葉草系列adidas Originals在經典單品融入彩虹元素，推出2019 Pride系列。

▲adidas Originals在同志驕傲月推出Pride系列，力挺性別平權。（圖／品牌提供）



彩虹融入運動鞋長怎樣？三葉草有全新解釋，比如說老爹鞋底長出一道彩虹，讓人看了心曠神怡，又或者是超特別的彩虹帆布鞋，左右腳不同色，左腳為紅橙黃配色、右腳為綠藍紫配色，鞋底為不對稱配色，但鞋舌用彩虹三葉草Logo取得一致性，不對稱設計巧妙平衡，更能顯示出獨特感。

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▲彩色帆布鞋，售價NT$2,490元。（圖／品牌提供）



越來越夯、人腳一雙的拖鞋，也用雙腳不對稱的配色，取得巧妙平衡點，且Q彈的泡棉材質，用看的就有可愛感，用手指去按壓也有些為紓壓觸感，細節設計非常療癒。

▲彩色拖鞋，售價NT$1,490元。（圖／品牌提供）



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Pride系列並非整道彩虹高調平移到單品上，而是低調處理，但細細品味時卻能發現它的獨特，舉例來說黑色運動上衣，在雙袖運線條上融入不同配色的三葉草，藉此呼應繽紛感；在白色上衣、運動背心或是鞋款上，用彩色細線詮釋，在這波彩虹單品中，走低調點睛路線。

▲彩虹用細線詮釋，風格低調。（圖／品牌提供）