大S工作中遭粗麻繩「綑綁」　淡定面對意外展現高冷美貌

▲大S穿GUCCI紅色超大墊肩上衣拍攝時尚雜誌，戲劇感十足。（圖／翻攝小資風尚微博）



記者張妤瑄／台北報導

大S徐熙媛是演藝圈內知名的「美容大王」，但最近工作中遭「綑綁」，一向淡定的她依舊冷靜以對，從臉上表情看過去完全沒有激起任何一絲波瀾，不過臉上的雀斑或許洩漏點玄機。

大S為《CHIC小資》拍攝時尚封面，穿上SIMONE ROCHA印花洋裝，戴上白色大圓帽，她的雙手雖被粗麻繩綑綁，不過個性一向很能保持冷靜的她，表情淡定回眸望向鏡頭，反倒讓高冷美貌展露無遺。

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▲大S拍「綑綁大片」，表情超級淡定。（圖／翻攝小資風尚微博）



大S保養超好的臉蛋上，靠人工加上「雀斑」，沒有在妝容上多作著墨，並無刻意凸顯五官，反而營造出偽素顏感覺，她也戴上藍色隱形眼鏡，詮釋出不一樣的眼神。

▲近看「雀斑妝」，沒有過重的彩妝痕跡，反而用藍色隱形眼鏡強調空靈系眼神。（圖／翻攝小資風尚微博）



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雖然這是為時尚雜誌封面的做出的全新造型嘗試，不過別於以往的設定以及妝容，讓人眼睛一亮，也很快就在微博上掀起話題。許多人更認證這組大片，畫上小雀斑後，又讓大S臉上戴上破掉的網紗，雖然看起來有違常理，但反而造就出高級質感的「怪美」風格。

▲大S穿LOEWE黑白拼接洋裝。（圖／翻攝小資風尚微博）



▲大S穿VALENTINO洋裝配戴羽毛帽飾。（圖／翻攝小資風尚微博）



▲大S穿Ermanno Scervino綠色洋裝，站在陰影下閉眼的神韻，很有味道。（圖／翻攝小資風尚微博）