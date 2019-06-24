LIFE・經典／日建築師打造6坪家　沒客廳也很好

▲LOVE2 HOUSE作品。（圖／翻攝保坂猛建築事務所官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在地球上大多數的城市中，居住空間都有所侷限，眾多的人們肩並肩般的生活，讓許多人認為只要「空間大一點」就能有喘息機會，日本建築師TAKESHI HOSAKA的新作品「LOVE2 HOUSE」可能會顛覆你對小空間的想像，不到6坪的空間且沒有2樓，透過光影與規劃塑造出幸福的家。

「LOVE2 HOUSE」是保坂猛建築都市設計事務所的最新作品，也是HOSAKA自己的居所，本來與妻子一起住在橫濱的他，因在東京的大學任職，考量通勤時間的因素，故在東京都找到一塊小土地開始建築自己家。

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▲位居在安靜巷子地狹小土地內，用大窗口來引入室外陽光。

這塊土地扣掉建蔽率等考量，其面積僅有17.7平方公尺，換算成坪數約為5.35坪，巨大且醒目的屋頂，是閱讀完江戶時代的書籍所產生的啟發，規劃成單一樓層的獨棟房屋，因為周邊都是3層高的樓房，為了研究這塊土地的採光，就花上3個月進行「陽光觀察」。

室內則使用羅馬人5種基本「幸福生活元素」所打造，分別是知識、浴場、音樂、戲劇跟食物，以此為基準，為這生活空間打造廚房（食物）、戶外浴池（浴場）、書櫃區（知識）、庭院與起居間（音樂跟戲劇）。

▲高挑的屋頂讓整體壓迫感減少。

多數人對家的印象就是由客廳、房間、飯廳跟廚房組合而成的生活空間，卻未反覆思索這些空間是否符合自己的生活習慣，尤其在城市間寸土寸金的壓力裡，考量「自己需要的空間」才是因應之道，也能發掘什麼是真正讓自己快樂的生活。

使用在「LOVE2 HOUSE」這樣的規劃概念，跳脫原有的家庭設計，以先想著「我需要什麼空間」來做規劃，也就不用感嘆自己「沒有大廚房」、「沒有飯廳」、「擺不下6人長桌」的種種懊惱，或許你本身根本不需要這些。

▲巧妙的天窗讓家中光線更有興味。

高達一層樓高度的屋頂不但兼具通風效果，也為屋內的人打開了視覺感，不會因為小空間而感受壓迫，為因應周邊的3層樓建築，導致在冬天陽光幾乎沒有陽光的這塊土地，也在屋頂上方設計了天窗，讓整個建築都能有自然採光，而灑落下來的光線也因為間接的照射，形成美麗的光束。

在後方的房間外，則有一個露天空間，設置了浴池與兼作花園使用，而淋浴區則顧及隱私設置在一旁的獨立空間內，只是若需要洗澡勢必要通過一段室外區，有種住吉的長屋的風格，而浴池也能提供在夜晚觀星、冬季寒冷的「自然體驗」。

▲戶外元素的浴池跟淋浴間，帶入更加自然的風格。

位於房屋中心的廚房區域，則使用一體成型的金屬流理台，與牆面的灰巧妙結合，簡單了整體的視覺，也有將空間放大的效果，採用巧妙的植物進行妝點，並搭配大塊木質的窗框與門框，營造出大地色的自然質感，成功克服了空間狹小並引入開闊視覺的效果。

▲中心廚房採用低調的同色設計。

別再想著家應該要有什麼規劃了，談談你需要什麼空間吧。